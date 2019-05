Roma | ecco le alternative a Gasperini

Dall’Inter alla Roma - Conte ha le idee chiare : “ecco cosa devono garantirmi - altrimenti resto fermo” : L’allenatore pugliese ha parlato del suo futuro, svelando quelle che sono le sue richieste per poter dire sì ad un progetto Il periodo di riposo potrebbe essere arrivato al capolinea, sono molte le squadre che seguono Antonio Conte, allenatore ambito ma attualmente fermo. L’ex Chelsea è alla ricerca di un nuovo progetto da sposare, ma la condizione per farlo è chiara: avere la possibilità di vincere. Conte – ...

Genoa-Roma streaming live - ecco dove e come vedere il match : Genoa Roma streaming live , ecco dove e come vederla. ecco gli Highlights dell’ultima sfida tra le due squadre VIDEO: Genoa Roma streaming Diretta live ecco dove vederla Guardala QUI in diretta in modalità match live La sfida tra Genoa-Roma sarà trasmessa su Sky Sport(canale 202) e Sky Sport 251 e, dunque, potrà essere seguita in […] L'articolo Genoa-Roma streaming live, ecco dove e come vedere il match proviene da Serie A News Calcio - ...

Eureka! a Roma : ecco i prossimi appuntamenti con la scienza : La manifestazione "Eureka! Roma 2019" prevede incontri, spettacoli, laboratori e visite guidate in tutta Roma. Da domani 2 maggio ecco gli eventi

Roma : omaggio per De Rossi - ecco il nipote di Varenne : Uno dei puledrini di Varenne. Lapresse I natali sono nobili, visto che è il nipote di Varenne. Il nome, per un Romanista, anche: si chiama DDR, in omaggio al capitano della Roma Daniele De Rossi, il ...

Roma - ecco come sarà la seconda maglia : bianca con fulmine giallorosso : anticipazioni seconda maglia Roma 2019-2020. La stagione volge ormai agli sgoccioli e le anticipazioni sulle maglie che saranno indossate dalle varie squadre nell’annata 2019-2020 iniziano a essere sempre più attendibili e questo non fa che accrescere l’attesa non solo degli appassionati, ma anche di chi ama collezionare le divise dei club più importanti. Il momento […] L'articolo Roma, ecco come sarà la seconda maglia: bianca ...

Torino - Cairo stoppa Petrachi : “ha un altro anno di contratto. Se porta Conte alla Roma? Ecco cosa penso” : Il presidente del Torino ha parlato del futuro di Petrachi, che secondo indiscrezioni sarebbe vicino al trasferimento alla Roma Il Torino si gode la zona Europa, un risultato pazzesco giunto dopo la vittoria interna sul Milan, annichilito 2-0 con i gol di Belotti e Berenguer. La formazione granata non ha lasciato scampo ai rossoneri, agguantandoli in classifica e sognando adesso addirittura un posto in Champions League. LaPresse/Valerio ...

La Roma sogna la Champions : secco 3-0 al Cagliari e 4° posto momentaneo : Una Roma agguerrita e motivata oggi all’Olimpico: secco 3-0 al Cagliari, i giallorossi sognano la Champions La Roma sorride grazie alla vittoria di oggi pomeriggio contro il Cagliari, nell’anticipo della 34ª giornata di Serie A. Un secco 3-0, grazie alle reti di Fazio, Pastore e Kolarov, che hanno dato il loro contributo per portare la squadra giallorossa al 4° posto momentaneo in classifica, a quota 58 punti. Una vittoria ...

Roma - ecco le due condizioni per arrivare a Conte : Roma - La Roma ha scelto Petrachi e Petrachi ha scelto la Roma. Eppure il passo che li separa dall'abbraccio finale ha un'orma ingombrante, quella del presidente Cairo che da Torino minaccia uno ...

Roma - ecco i primi compiti di Petrachi : La strappo tra il Torino e Petrachi sembra insanabile e il ds è adesso in pole per lo stesso ruolo alla Roma. Secondo la Gazzetta dello Sport a Trigoria toccherà a lui decidere tante cose, ad iniziare anche dall'allenatore, scelta o gradimento che sia. Ma poi ci sono tutta un'altra serie di valutazioni in cui il futuro d.s. entrerà ...

Roma-Cagliari streaming live - ecco dove e come vedere il match : Roma Cagliari streaming live , ecco dove e come vederla ecco gli Highlights dell’ultima sfida tra le due squadre VIDEO: Roma Cagliari streaming Diretta live ecco dove vederla Guardala QUI in diretta in modalità match live La sfida tra Roma-Cagliari sarà trasmessa su Sky Sport(canale 202) e Sky Sport 251 e, dunque, potrà essere seguita in […] L'articolo Roma-Cagliari streaming live, ecco dove e come vedere il match proviene da Serie A News ...

Card turistica della Romagna. Costa 20 euro : ecco come funziona : La Card turistica romagnola Costa 20 euro e consente l’ingresso gratis a 55 attrazioni. Inoltre concede sconti ed agevolazioni di

"Salva Roma" : ecco cosa prevede il decreto e come tutti ci guadagnerebbero : Il passaggio dei debiti di Roma allo Stato sembra un aiuto alla Raggi ma in realtà è un modo per far risparmiare tutti i contribuenti

Salva Roma : ecco cosa prevede il decreto e come tutti ci guadagnerebbero : Il passaggio dei debiti di Roma allo Stato sembra un aiuto alla Raggi ma in realtà è un modo per far risparmiare tutti i contribuenti

Roma - ecco la richiesta di Petrachi : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport , l'attuale direttore sportivo del Torino , Gianluca Petrachi ha fatto una richiesta esplicita alla Roma per poter accettare il ruolo di nuovo ds giallorosso: vuole pieni poteri e nessuna ...