Ora posso vivere come un bambino della mia età La lettera del piccolo Alex

Gli sviluppatori Ora possono verificare gli utenti di app mobili tramite WhatsApp anziché SMS : Facebook ha rilasciato oggi un nuovo SDK che consente agli sviluppatori di creare app in cui gli utenti possono scegliere di ricevere i loro codici di verifica tramite l'app WhatsApp installata sul proprio smartphone anziché tramite SMS. Una volta integrato in un'app per iOS o Android, l'SDK di WhatsApp consente agli sviluppatori di offrire agli utenti la possibilità di ricevere il ??loro codice di verifica su WhatsApp anziché via ...

Roma - Kluivert : 'felice della mia gara - voglio restare e posso migliOrare ancOra' : Justin Kluivert, autore di un'ottima partita, è stato intervistato da Sky sport al termine della gara È stata la migliore partite della Roma quest'anno? 'Non saprei se è una delle migliori, di sicuro abbiamo fatto un ottimo lavoro, il 3-0 è un ottimo risultato, una bella ...

Golf - Woods punta a Nicklaus 'Due anni fa non camminavo - Ora posso superarlo' : Una vita normale per un fuoriclasse che, a 43 anni, è tornato a incantare il mondo con l'ennesima impresa di una carriera super.

I chirurghi Ora possono trasformare il grasso addominale in tartaruga - : Grazie alla liposuzione localizzata i ricercatori hanno capito come dare al tessuto grasso sull'addome le sembianze di muscoli addominali ben definiti. Purtruppo sarà comunque necessario farsi qualche ...

Gf : Vignali e De Andrè ancOra contro Lemme - lui reagisce “Posso manipolarle” : Grande Fratello, Valentina Vignali e Francesca De Andrè non cambiano idea su Lemme La tregua tra Valentina Vignali, Francesca De Andrè e Lemme è solo un miraggio. Le due concorrenti non hanno alcuna intenzione di avere rapporti con il nuovo concorrente del Grande Fratello e non perdono occasione per parlare male di lui. Ieri sera, […] L'articolo Gf: Vignali e De Andrè ancora contro Lemme, lui reagisce “Posso manipolarle” ...

Liliana Segre : "Le dichiarazioni di Salvini sul 25 aprile? I politici non possono ignOrare la storia. Studiatela" : "Le dichiarazioni di Salvini sul 25 aprile? Chi fa politica non può ignorare la storia. Deve averla studiata. Con ognuna di queste dichiarazioni chi ha dato la vita muore una volta di più. Non penso solo ai partigiani, ma anche ai militari italiani, morti di stenti, malattie, in un campo di concentramento, pur di non aderire alla Repubblica Sociale". Così la senatrice a vita Liliana Segre, in un'intervista al Corriere della ...

Liliana Segre : «I politici non possono ignOrare la storia. Così chi ha dato la vita muore di nuovo» : «Chi fa politica non può ignorare la storia. Deve averla studiata. Con ognuna di queste dichiarazioni chi ha dato la vita muore una volta di più. Non penso solo ai partigiani, ma anche ai militari ...

Xiaomi e Redmi possono ancOra imparare tanto da Huawei secondo Lu Weibing : Xiaomi e Redmi hanno ancora tanto da imparare da Huawei e se ad affermarlo è Lu Weibing, general manager di Redmi, non si può fare altro che crederci. L'articolo Xiaomi e Redmi possono ancora imparare tanto da Huawei secondo Lu Weibing proviene da TuttoAndroid.

Marco Pantani - i fotogrammi del suo corpo possono ancOra dirci qualcosa : L’esser stati spettatori di qualche telefilm incernierato su indagini avveniristiche ci ha trasformati tutti in apprendisti investigatori, la cui stregoneria sta nell’immaginare la soluzione a dispetto di chi ha lavorato sul campo. Capita spesso di credere di saperne di più, di diffidare dell’operato di chicchessia, del dubitare di azioni e intenzioni. Non è una di quelle storie. La “vicenda Pantani” è una storia di amore. Amore di una mamma per ...

I giocatori di Resident Evil 2 possono Ora acquistare tutte le ricompense in-game con un DLC : Resident Evil 2 potrebbe essere stato un incredibile ammodernamento di uno dei più grandi classici di tutti i tempi, ma, in molti modi, il gioco sembra decisamente "vecchio" poiché premia i giocatori a seconda di quanto sono bravi nello sbloccare le ricompense. Questi sblocchi riguardano qualsiasi cosa, da costumi, modelli di personaggi e concept art, a ricompense più tangibili come munizioni infinite per certe armi, o anche nuove modalità.Ora, ...

Zaniolo-Juventus - Ora i tifosi possono sognare : cosa c’è di vero? : ZANIOLO JUVENTUS- La Juventus si prepara a tentare l’affondo in maniera reale e concreta su Nicolò Zaniolo. Il giocatore della Roma potrebbe lasciare la capitale in caso di mancata qualificazione giallorossa alla prossima Champions League. 70 milioni la sua attuale valutazione. Chiaramente la Juve osserva interessata, ma resta alla finestra. Difficile immaginare un affondo immediato, […] More

Riscatto della laurea - Ora possono tutti : ecco quanto costa e quanto si risparmia : Non solo Reddito di cittadinanza e Quota 100: nel Decretone approvato dal Parlamento c'è anche l'agevolazione del Riscatto della laurea ai fini della pensione. Una versione "scontata" per far valere il periodo di studi sui requisiti di anzianità e sulla misura dell'assegno previdenziale. Questa nuova modalità di Riscatto si aggiunge alle due già esistenti: quella ordinaria e quella agevolata per gli inoccupati.Il ...

Isola dei Famosi 2019 - Marco Maddaloni dopo la vittoria : «Stavo per abbandonare - Ora posso realizzare i miei sogni» : ?Ho pensato di abbandonare più di una volta, ma quando stavo per cedere è venuta mia moglie lì ed è cambiato tutto: è stato come svegliarmi da un incubo. Fino...

Ciclismo - Chris Froome : ‘Non posso lottare per vincere Ora’ : L’avvio di stagione di Chris Froome è stato quanto mai anonimo. Il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia ha partecipato a due sole corse, il Colombia 2.1 e la Volta Catalunya, in cui è finito sempre nelle retrovie. Il campione della Sky passerà questo mese di aprile ad allenarsi senza partecipare a nessuna gara focalizzandosi esclusivamente sull’avvicinamento al Tour de France, il suo principale obiettivo stagionale. Froome: ‘L’importante è che ...