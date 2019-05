M.F.Moro - no a beatificazione mio padre : ANSA, - ROMA, 6 MAG - Un appello a Papa Francesco per "interrompere il processo di beatificazione di mio padre Aldo Moro" è stato fatto dalla figlia Maria Fida in una lettera-appello che chiede "...

Aldo Moro - la figlia scrive al Papa contro la beatificazione : “Processo trasformato in una guerra tra bande” : Stop al processo di beatificazione di Aldo Moro. A chiederlo è la figlia primogenita, Maria Fida, che con una lettera indirizzata a Papa Francesco chiede di interrompere il “business della morte” nato dopo il sequestro e l’uccisione del padre, il 9 maggio 1978. “Santità, la prego dal profondo del cuore di interrompere il processo di beatificazione di mio padre Aldo Moro, sempre che non sia invece possibile riportarlo nei ...

