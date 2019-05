Le nuove modelle di H&M hanno cellulite | pancetta e smagliature

huffingtonpost

(Di lunedì 6 maggio 2019)bellissime e imperfette, senza ritocchi e completamente al naturale. Questa è la scelta di H&M, il popolare brand d’abbigliamento svedese, per la promozione della linea beachwear per l’estate 2019 in cui ha selezionato ragazze conNessun ritocco con Photoshop sembra aver modificato le linee delleche appiono naturali e belle soprattuto grazie alle proprie imperfezioni. La prova costume si avvicina ma quest’anno spaventa di meno grazie alla nuova campagna di H&M. La vera moda nell’estate 2019 potrà essere quella di poter sfoggiare la pancia e il costume più alla moda del momento.

