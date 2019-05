I 10 luoghi più freddi del mondo

Terrorismo - circolare di Salvini ai prefetti : “Più controlli sui luoghi di culto e aggregazione islamici” : Particolare attenzione intorno ai luoghi di culto e di aggregazione islamici e il proseguimento del monitoraggio online delle piattaforme di comunicazione tra reclutatori e soggetti radicalizzati. Sono questi i provvedimenti più importanti contenuti nella circolare destinata ai prefetti per aumentare i controlli e il livello di attenzione firmata nella mattinata di martedì dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini. La circolare del ...

Svelati i misteri delle mummie dei Cappuccini di Palermo : viaggio in uno dei luoghi più suggestivi del mondo : Molto più che una guida, un vero e proprio viaggio attraverso uno dei luoghi più suggestivi del mondo: le catacombe dei Cappuccini di Palermo. A raccontarle è il conservatore e il massimo studioso del sito, il paleopatologo Dario Piombino-Mascali, docente di antropologia forense UniMe e autore del volume “Le catacombe dei Cappuccini. Guida storico-scientifica” (Kalòs edizioni), che verrà presentato venerdì 3 maggio alle ore ...

Ghana. I droni umanitari in Africa : vaccini nei luoghi più isolati. 24h al giorno : Questa settimana, però, è stata lanciata la più grande rete di distribuzione di vaccini nel mondo grazie all'uso di «droni umanitari». Gavi, la alleanza pubblico-privato per i vaccini fondata dal ...

Toti : preoccupati dopo lite stazione Termini - urgono più controlli in luoghi aggregazione : Roma – “Sconcerto e preoccupazione per quello che e’ accaduto alla stazione Termini a Roma, dove un marocchino ha tentato di sgozzare un uomo perche’ indossava un crocifisso. Servono subito piu vigilanza, piu’ agenti, piu’ telecamere e piu’ controlli in tutti i luoghi di aggregazione del Paese”. Lo scrive su Facebook Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, commentando la lite fra due ...

Accoltella uomo con crocefisso al collo a Roma. Salvini : "Più controlli in luoghi di aggregazione di islamici" : Un'aggressione violenta alla vigilia di Pasqua. Un 44enne di origine georgiana è stato Accoltellato alla gola alla stazione Termini di Roma da un 37enne marocchino. È avvenuto sabato 20 aprile. Secondo quanto scrive RomaToday: Si è avvicinato sanguinante ai poliziotti nel piazzale del capolinea dei bus di piazza dei Cinquecento alle 10:30 di sabato mattina dichiarando di essere stato aggredito da un uomo che alla vista degli ...

Reddito pro capite : Barletta - Andria e Trani sono i capoluoghi 'più poveri' d'Italia : I dati diffusi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sui redditi del 2017 evidenziano che in Italia il Reddito imponibile pro capite è di circa 19.500 euro, sostanzialmente identico a quello rilevato nel 2016, -0,06%,. Un dato ...