Game of Thrones 8 | 5 punti per prepararsi al quarto episodio

Game of Thrones 8×04 - il quarto episodio de Il trono di spade : gli addii che non ti aspetti : Doveva essere una puntata di passaggio. Sconfitto il Night King si contano i morti, si curano i feriti e ci si prepara per lo scontro con Cersei. E invece il quarto episodio dell’ottava stagione c’ha portato alcune perdite inaspettate e alcuni addii eccellenti non solo in termini di vivi e morti. Game of Thrones 8×04, Gendry e Arya: not a lady L’episodio inizia con le pire funerarie fuori dalle mura di Grande Inverno. Daenerys ...

Game of Thrones : George R.R. Martin anticipa che il secondo spin-off sarà sui Targaryen : I fan sono tutti concentrati sul gran finale (trailer e foto del quarto episodio) di Game of Thrones, che dopo l’epica 8x03 si avvicina sempre di più. Il mondo creato da George R.R. Martin è però potenzialmente molto vasto, come dimostra la decisione di HBO di mettere in sviluppo ben cinque serie spin-off antecedenti le vicende narrate in Game of Thrones. Uno degli spin-off di Game of Thrones già in fase di pre produzione avanzata, secondo ...

Game of Thrones - secondo George R.R. Martin tre spinoff sono in produzione : Gli ultimi episodi di Game of Thrones sono in onda in queste settimane negli Stati Uniti e in tutto il resto del mondo riscuotendo un successo clamoroso. In Italia, per esempio, in onda su Sky Atlantic sia in versione originale che doppiata, sta macinando record di ascolti per la versione sottotitolata trasmessa di notte in contemporanea e disponibile on demand.Un successo travolgente che in poche settimane finirà. Ma non potrà essere ...

Game of Thrones 8 : Kit Harington ed Emilia Clarke '5° episodio il più grande' (VIDEO) : I fan di Game of Thrones si stanno ancora riprendendo dalla Battaglia di Grande Inverno che, come sempre accade ormai da alcune stagioni, ha diviso i giudizi tra chi urla al capolavoro e chi si duole, invece, dell'assenza in scrittura dell'autore George R.R Martin. Non aspettatevi una pausa, tuttavia, dato che se la Grande Guerra è stata vinta con la Battaglia di Grande Inverno, il Trono di Spade è ancora sotto il dominio di Cersei Lannister e ...

Game of Thrones 8x04 - Trono di Spade/ Kit Harington : "clima quasi shakespeariano" : Game of Thrones 8x04: dopo l'esordio dell'ottava stagione de Il Trono di Spade, Kit Harington ha confidato che la quarta puntata è la sua preferita.

Game of Thrones 8 - i migliori meme del terzo episodio : Il terzo episodio dell’ottava stagione di Game of Thrones ha catalizzato l’attenzione di milioni e milioni di fan in tutto il mondo, scatenando, come prevedibile, l’ironia e la creatività di tanti che si sono riversati sui social durante e dopo l’episodio. In attesa di capire quale piega prenderanno le vicende e scoprire chi conquisterà il Trono di Spade, ad appena 3 puntate dal finale, proviamo a smorzare la tensione con ...

Game of Thrones : Emilia Clarke fa una rivelazione sulla 8×05 : Emilia Clarke sulle ultime puntate di Game of Thrones: “Saranno folli!” Domenica scorsa, sulla HBO e in contemporanea su Sky Atlantic, il mondo ha assistito alla puntata più attesa di Game of Thrones. Stiamo, ovviamente, parlando della 8×03 che è stata teatro della tanto attesa battaglia tra l’esercito capitanato da Daenerys Targaryen e quello del Re della Notte. L’epilogo della guerra ha avuto un’eroina ...

Game of Thrones 8x04 - trailer e foto con anticipazioni : verso l'ultima guerra : La terza puntata dell’ottava stagione di Game of Thrones è stata una delle più sconvolgenti di sempre, quantomeno per il clamoroso colpo di scena con cui si è conclusa la battaglia tra i vivi e i morti a Grande Inverno. Arya Stark ha eliminato la minaccia del Night King e ora l’attenzione di tutti è rivolta agli ultimi tre episodi che dovranno dare la giusta conclusione ad una delle epopee più grandiose nella storia della televisione. La HBO ha ...

Le sedie da gaming di Game of Thrones 8 vi faranno giocare sul Trono di Spade : Dopo quasi due anni di attesa, Game of Thrones 8 è finalmente iniziato ed entrato nel vivo. La serie TV di casa HBO ci ha riportati con la sua ultima stagione nel cuore della guerra tra vivi e morti, tra gli abitanti di Westeros e gli Estranei. Il terzo episodio, poi, ha segnato con la sua messa in onda uno dei momenti più alti mai visti sul piccolo schermo, grazie a soluzioni di regia che, per quanto in parte criticate, hanno regalato una ...

Game of Thrones 8×03 - ecco tutto quello che non avete visto della lunga notte : Che il terzo episodio dell’ottava stagione di Game of Thrones dal titolo ‘La lunga notte’ sia un bel po’ scuro se ne sono accorti tutti. Chi ha criticato, chi ha apprezzato, chi ha cercato nelle parole degli autori una spiegazione (in sintesi volevano che gli spettatori vivessero lo stesso disorientamento e la stessa confusione dei protagonisti che si trovano a combattere con un esercito di zombie circondati ...

Game of Thrones 8 - Trono di Spade/ George R.R Martin "Materiale per altre 2 stagioni" : Tra i più "desolati" per al fine di Game of Thrones 8, anche lo scrittore George R.R Martin, secondo il quale ci sarebbe materiale Trono di Spade

Game of Thrones : i momenti che ci hanno fatto più arrabbiare : La terza puntata della stagione finale di Game of Thrones ha messo in scena uno dei momenti più attesi dell’intera serie: lo scontro tra l’esercito degli Estranei e quello del Nord presso Grande inverno. Evento capitale a livello narrativo, ha rappresentato anche uno degli sforzi produttivi più consistenti, con 55 giorni di riprese ed effetti speciali spettacolari. Tuttavia, alcuni spettatori si sono alterati rispetto a specifiche soluzioni ...

Anticipazioni Game of Thrones 8x04 : Daenerys si dirige verso Approdo del Re : Alle 3 di notte di lunedì 6 maggio andrà in onda su Sky Atlantic, la versione originale sottotitolata della quarta puntata dell'ottava ed ultima stagione del Trono di spade, la serie tv fantasy più famosa di tutti i tempi ispirata ai romanzi "Le cronache del ghiaccio e del fuoco", dello scrittore americano George Martin. Secondo le ultime Anticipazioni, dopo che nel terzo episodio Grande Inverno è riuscita a resistere alla lunga notte, in quanto ...