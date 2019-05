Con Conte una fascia a sorpresa ma si valutano le alternative

I 5 stelle non arretrano su Siri - Conte Confida che in Cdm non si voterà : “Non ci sarà nessuna conta in Consiglio dei ministri”. Giuseppe Conte getta secchiate sul fuoco. I suoi assicurano che non c’è stato nessun incontro, nessun contatto particolare con Matteo Salvini che abbia avuto a tema il caso di Armando Siri. Ma a Palazzo Chigi qualche segnale dalla Lega è filtrato, e si scommette sul fatto che che l’aria sia cambiata. Perché chi è vicino al presidente ...

Caso Siri - la soluzione nel CdM di mercoledì. Conte : 'Sorprese? Non ci saranno'. Ombre per un mutuo : La procura di Milano ha aperto un'inchiesta senza ipotesi di reato né indagati, in relazione all'acquisto di un immobile a Bresso, nel milanese, da parte del sottosegretario alle Infrastrutture e ...

Giuseppe Conte - sfregio finale alla Lega sul caso Armando Siri : "Non sono un arbitro - ma il premier" : Sempre più sfacciatamente grillino. Si parla del premier, Giuseppe Conte, ormai allo scontro totale con la Lega di Matteo Salvini sul caso Armando Siri. Dopo aver chiesto le dimissioni del sottosegretario del Carroccio e dopo aver chiesto "una inutile conta nel CdM che vedere il M5s in maggioranza",

Siri - Conte : “In Cdm non andremo alla Conta. Lega dice che ho perso ruolo da arbitro? Faccio il premier - è diverso” : A Palazzo Chigi non si voterà sulle dimissioni di Armando Siri. Ne è sicuro Giuseppe Conte, che è tornato sulla vicenda del sottosegretario indagato per corruzione nel giorno in cui la procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo su un’altra vicenda: quella della palazzina acquistata a Bresso con un mutuo accesso da una banca di San Marino. Indagine, quest’ultima, che al momento è senza indagati e ipotesi di reato ma ha ...

