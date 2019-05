VIDEO GP Spagna MotoGP 2019 | Highlights e sintesi | dominio di Marc Marquez | Dovizioso

MotoGp – Si spengono i semafori in Spagna : ecco la partenza del Gp di Jerez [VIDEO] : E’ cominciato il quarto appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGp, sul circuito di Jerez va in scena l’ouverture della stagione europea Adrenalina che sale, emozioni che affiorano e semafori che si spengono in Spagna per la partenza del Gp di Jerez. Si tratta del quarto appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGp, che arriva a distanza di due settimane dalla gara di Austin, vinta da Alex Rins davanti a Valentino Rossi. In Spagna ...

Niccolò Antonelli è tornato a vincere una gara in Moto3 dopo ben tre anni. Un lungo digiuno spezzato al termine di un avvincente GP di Spagna, dove il centauro romagnolo ha regalato una gioia inimmaginabile al team SIC58, guidato dal padre dello sfortunato ed indimenticato Marco Simoncelli. La festa italiana è stata completata dal terzo gradino del podio occupato da Celestino Vietti. In classifica generale Antonelli si è portato in seconda ...

Grande spavento, ma per fortuna Nessuna grave conseguenza nel corso della gara di Moto2 del GP di Spagna 2019 a Jerez. Una maxi-caduta ha coinvolto ben 14 piloti a 23 giri dalla conclusione, obbligando i commissari ad esporre la bandiera rossa. Per fortuna Nessuna grave conseguenza fisica per nessuno degli sfortunati centauri. La competizione è poi ripresa regolarmente ed è stata vinta dal leader del Mondiale Lorenzo Baldassarri.

Tra le principali sorprese delle qualifiche del GP Spagna 2019, quarto appuntamento del Mondiale MotoGP, c'è sicuramente la seconda posizione conquistata dall'azzurro Franco Morbidelli alle spalle del compagno di scuderia Fabio Quartararo. Il pilota italiano si è detto entusiasta ai microfoni di Sky Sport al termine della prova elogiando soprattutto il lavoro della Yahama Petronas.

Giornata particolarmente appassionante e ricca di colpi di scena quella andata in scena sul circuito iberico di Jerez de la Frontera per la quarta tappa del Mondiale di MotoGP. Nelle qualifiche del GP Spagna 2019 il francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) ha sorpreso tutti conquistando la pole position davanti al compagno di squadra Franco Morbidelli e allo spagnolo Marc Marquez (Honda), principale favorito per la gara di domani.

Le immagini più belle e la sintesi delle qualifiche del GP di Spagna di Jerez de la Frontera della MotoGP. La pole position a sorpresa è andata al transalpino Fabio Quartararo, bravo a precedere il nostro Franco Morbidelli, sorprendente secondo. Fuori dalla Q2 invece Valentino Rossi, domani chiamato alla rimonta dalla piazzola numero 13.

Resta fuori dalla Q2 Valentino Rossi nelle qualifiche del GP di Spagna di Jerez de la Frontera della MotoGP: "meritavo qualcosa di più del 13° posto, sono stato sfortunato perché sono uscito di qualche millesimo. Domani sarà dura, il nostro passo non è fantastico".

48 giorni: per questa differenza di poco più di un mese e mezzo, Fabio Quartararo toglie un record a Marc Marquez. Il poleman del GP di Spagna di Jerez de la Frontera, è anche il più giovane della storia della classe regina, da quando essa è la MotoGP. Il transalpino infatti ha conquistato la partenza al palo all'età di 20 anni e 14 giorni, mentre il precedente primato apparteneva all'iberico ed era di 20 anni e 62 giorni.

Le immagini più belle e la sintesi delle Qualifiche del GP di Spagna di Jerez de la Frontera della Moto2. La pole position è andata a Jorge Navarro.

Si sono appena concluse le qualifiche per quanto concerne il GP di Spagna valido per il Motomondiale 2019 sulla pista di Jerez de la Frontera. Nella classe regina, la MotoGP, nel corso della Q2 spettacolare scivolata di Jorge Lorenzo, per fortuna senza conseguenze per il pilota.

La Dorna non poteva dimenticare il cinque volte campione del mondo: ha voluto omaggiarlo con una clip che ripercorre tutte le sue gare sul circuito andaluso. I successi di Jorge Lorenzo a Jerez Nel ...

Un Valentino Rossi tutt'altro che soddisfatto quello che abbiamo visto oggi al termine della giornata di prove libere del GP di Spagna di MotoGP in quel di Jerez. La Yamaha continua a dar problemi e non riesce a tenere il passo di Honda e Ducati, che sulla pista iberica sembrano essere nettamente superiori.

Giornata di prove libere per quanto riguarda la Moto3 per il GP di Spagna in quel di Jerez: dominio assoluto da parte del Team SIC58 Squadra Corse nella seconda sessione, in testa una buonissima per l'Italia, c'è Niccolò Antonelli.

Dal GP Spagna 2002 al GP Spagna 2019, sono passati 17 anni: in mezzo vittorie, sconfitte, delusioni, momenti belli, grandi apoteosi nel Mondiale MotoGP. Jorge Lorenzo dalla gara di casa di inizio millennio al GP Spagna 2019 incominciato proprio oggi, il suo primo con la Honda dopo essere passato in Yamaha e in Ducati.