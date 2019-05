Azzurre terze nella gara a squadra di Tauber

ilfogliettone

(Di lunedì 6 maggio 2019) L'Italia conquista il terzo postoa squadre che ha completato il programma della tappa didel circuito di Coppa del Mondo di fioretto femminile. Alla vigilia, il ct azzurro, Andrea Cipressa ha dovuto fare fronte all'assenza di Elisa Di Francisca, bloccata da un problema alle costole già emerso ieri durante laindividuale, sostituendo l'olimpionica di Londra con Francesca Palumbo. Il quartetto in pedana è stato pertanto composto Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Batini e Palumbo. L'Italia ha conquistato il podio superando per 45-41 gli Stati Uniti nell'assalto per il terzo posto, dopo la sconfitta subita per 44-41 in semifinale contro la Russia, poi vincitrice finale dellain finale sulla Francia.

