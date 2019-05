Terremoto nel Palermitano | avvertito fino a Caltanissetta

Terremoto in Sicilia - paura in provincia di Messina nella notte [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 ha colpito la Sicilia nord/orientale alle 23:01 di questa sera. La scossa s’è verificata in provincia di Messina, a Rodi Milici, tra Barcellona Pozzo di Gotto, Terme Vigliatore, Castroreale, Mazzarà Sant’Andrea, Furnari, Falcone e Oliveri. L’ipocentro è stato ad appena 7km d profondità e la scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione della fascia tirrenica del messinese, ...

Scossa di Terremoto in Abruzzo : nettamente avvertita nell'entroterra pescarese : Una Scossa di terremoto di lieve entità si è verificata in Abruzzo alle ore 19 di oggi. Secondo le rilevazioni dell'INGV, il movimento tellurico è stato di magnitudo 2.6 ed è avvenuto a 1 km di...

Terremoto - due scosse in rapida sequenza nel cosentino : epicentro a Santa Sofia d’Epiro : Due scosse di Terremoto a distanza ravvicinata sono state avvertite nel cosentino, in Calabria. epicentro è stato il comune di Santa Sofia d'Epiro, dove i due eventi sismici - rispettivamente di magnitudo 3.1 e 2.5 - sono stati avvertiti da parte della popolazione. Non si registrano danni a persone o cose.Continua a leggere

Terremoto - scossa in Calabria nel giorno della Festa del Lavoro : paura a Cosenza [MAPPE e DATI LIVE] : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 ha scosso la Provincia di Cosenza nel pomeriggio del giorno della Festa del Lavoro: la scossa s’è verificata in Sila, tra Santa Sofia d’Epiro e Bisignano, a valle di Acri, ed è stata avvertita fino a Cosenza, Rende, Paola, Montalto Uffugo, Luzzi, Corigliano Calabro, Dipignano, Mendicino e Rossano. La scossa s’è verificata alle 15:52 ad appena 5.9km di profondità, ed è stata seguita da ...

A quasi tre anni dal Terremoto nelle Marche - le case - le scuole e i luoghi di lavoro sono sicuri? : sono trascorsi poco meno di tre anni dal sisma che ha devastato i territori della Regione Marche e il tema della sicurezza delle scuole, degli edifici in cui viviamo, dei luoghi di lavoro è ancora oggetto di forti criticità e discussioni. Proprio questa sarà la materia su cui verteranno gli ormai prossimi seminari del Prof. Sergio Lagomarsino, uno dei maggiori esperti di terremoti e di verifiche sismiche del costruito esistente in Italia. Anche ...

Terremoto - forte scossa in Romania : epicentro in Transilvania - paura nel giorno della Festa del Lavoro : Una forte scossa di Terremoto, di magnitudo 4.1, ha colpito stamattina alle ore 08:00 italiane (le 09:00 locali) la Romania nord/occidentale, non lontano dal confine con l’Ungheria, proprio nel giorno della Festa del Lavoro. L’epicentro della scossa s’è verificato nei pressi della città di Zalau (65.000 abitanti), nella Transilvania, dove la gente è fuggita dalle abitazioni per lo spavento. La scossa s’è verificata in ...

Fortissimo e raro Terremoto nella Dorsale di Carlsberg : la catena montuosa sottomarina torna a far paura [MAPPE e DATI] : Un forte terremoto di magnitudo 6.2 è stato registrato nella Dorsale di Carlsberg. Si tratta di un evento insolito avvenuto in una zona in cui in passato si sono formate isole vulcaniche per eruzioni sottomarine. La Dorsale di Carlsberg è la parte più settentrionale della Dorsale medio-indiana. Si tratta in sostanza di un margine divergente di placche tettoniche posto sul fondale dell’Oceano Indiano occidentale, e separa la placca africana ...

Terremoto in Sicilia - sciame sismico nella notte : scosse fino a 3.3 avvertite a Catania : sciame sismico nella notte in Sicilia, dove l'Ingv ha registrato ben 8 scosse di Terremoto, la più forte delle quali è avvenuta alle 2.44 di magnitudo 3.3 con epicentro a 5 chilometri a sudovest di Linguaglossa. Non si segnalano danni a cose o persone, ma il Terremoto è stato avvertito distintamente in tutta la provincia di Catania.Continua a leggere