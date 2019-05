SCUOLA Niente più note per i bambini? Infatti il problema sono i genitori

Vaccini - multe fino a 500 euro al giorno a SCUOLA a famiglie che non “regolarizzano” i figli. “Ma niente vigili all’ingresso” : A Rimini le famiglie dei bambini non vaccinati da oggi rischiano una multa fino a 500 euro per ogni giorno di frequenza “fuori regola”. A prendere questa decisione è stato il Comune con un’ordinanza del sindaco Andrea Gnassi (Pd). Nel capoluogo romagnolo non si vedranno dunque vigili davanti alle scuole per rimandare a casa i bambini non vaccinati ma a chi non si mette in regola toccherà pagare una contravvenzione dai 25 ai 500 euro ...