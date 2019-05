L' Anci batta un colpo sui sindaci che attaccano la libera informazione

agi

(Di venerdì 3 maggio 2019) Il pilota di areoplani di Saint-Exupéry racconta di aver dipinto da bambino un boa che digeriva un elefante, e che quell'immagine fu scambiata per quella di un cappello. Affinchè tutti vedessero chiaramente cosa fosse dovette disegnare l'interno del boa.Ecco a cosa serve l': a chiarire le vicende poco chiare (e nel nostro Paese, purtroppo, ce ne sono state e ce ne sono troppe), ad informare i cittadini ed a permettere loro di scegliere da che parte stare.Uso una metafora per celebrare la Giornata Mondiale per la Libertà d'che quest'anno coincide con l'ennesimo processo per minacce di morte a cui mi accingo a presenziare. E risuonano ancora nelle mie orecchie le parole del sindaco di Noto che, appena poche ore fa e dopo un'inchiesta giornalistica pubblicata sull'Agi per denunciare i guadagni del boss cittadino con la manifestazione organizzata in ...