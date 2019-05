BIBLIOTECA ARIOSTEA - Lunedì 6 maggio 2019 alle 17 presentazione libro in via Scienze

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Martedì 30 aprile alle 17 presentazione libri in via Scienze : 29-04-2019 / Giorno per giorno Propone due ricerche dedicate al mondo della scuola e allo 'smarrimento del senso dell'educare' l'incontro previsto per m artedì 30 aprile alle 17 nella sala Agnelli ...

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Martedì 2 aprile alle 17 conferenza in via Scienze : Pellegrino Prisciani e la cultura artistica ferrarese della seconda metà del '400 raccontati da Alberto Andreoli 01-04-2019 / Giorno per giorno Mirerà a presentare alcuni documenti legati a Pellegrino ...

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Venerdì 29 marzo alle 17 presentazione libro in via Scienze : 'Il moto delle cose' descritto in poesia da Giancarlo Pontiggia 28-03-2019 / Giorno per giorno Racconta in poesia le emozioni che nascono dall'osservazione del mondo il libro di Giancarlo Pontiggia '...

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Giovedì 28 marzo alle 17 conferenza in via Scienze : L'essenza del colloquio spiegata da Giuliano Sansonetti 27-03-2019 / Giorno per giorno Sarà dedicata al tema del colloquio e dell'ascolto reciproco la conferenza di Giuliano Sansonetti , Unife, in ...

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Venerdì 15 marzo alle 17 conferenza in via Scienze : 'I discepoli e le discepole di Gesù' al centro di una conversazione tra Piero Stefani e Silvia Zanconato 14-03-2019 / Giorno per giorno Avrà come tema 'I discepoli e le discepole di Gesù' la ...