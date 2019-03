La Williams | alla disperazione | si affida a Sir Patrick Head

WTA Miami – Simona Halep troppo forte - Venus Williams asfaltata in due set dalla romena : Il match tra la romena e l’americana dura poco più di un’ora, la numero 3 del ranking si impone in due set e vola ai quarti di finale Niente da fare per Venus Williams al cospetto di Simona Halep, che non lascia scampo all’americana negli ottavi di finale del Miami Open. La romena si impone in due set con un doppio 6-3, staccando così il pass per i quarti. Partita a senso unico fin dalle prime battute di gioco, con la ...

Nba - Gallinari stende Boston e Lou Williams miglior realizzatore dalla panchina all-time : Notti magiche ancora per Danio Gallinari che continua a tenere i Clippers nella serie positiva che li sta conducendo sempre più vicini ai Playoff. Impegnati contro i Celtics la notte del 12 marzo, i Clippers di Doc Rivers hanno contato ancora una volta su Gallo che ha risposto con 25 punti, 5 rimbalzi, 2 assist. 9 su 12 dal campo e 4 su 5 da tre per la stella italiana e ottime percentuali al tiro per tutti i Clippers che chiudono 140 a 115, ...

NBA – Quando fare il 6° uomo diventa arte : Lou Williams miglior marcatore di sempre in uscita dalla panchina : Grazie ai 34 punti segnati nella notte contro i Celtics, Lou Williams è diventato il miglior marcato NBA in uscita dalla panchina Negli sport di squadra generalmente si tende a dare importanza unicamente ai titolari, ma spesso sono le riserve a fare la differenza. Nel basket il ruolo della panchina è fondamentale, spesso per qui giocatori che ricoprono il ruolo ideale di sesto uomo, per certi versi una sorta di titolare aggiunto, capace di ...

NBA 2019 - i risultati della notte (12 marzo). Lou Williams e Gallinari trascinano i Clippers contro i Celtics - Rockets alla nona vittoria di fila. Thunder ok - Raptors ko : Si è conclusa un’altra notte di stagione regolare NBA, di quelle che, con un mese mancante alla fine della stessa, è molto utile per delineare ancor di più le prospettive di chi vuole andare ai playoff o di chi, invece, la stagione di fatto la ricomincerà con il prossimo draft sperando in una buona scelta. Nel match più interessante dei sei di stanotte i Los Angeles Clippers travolgono senza pietà i Boston Celtics col punteggio di 140-115. ...

WTA Indian Wells – Serena Williams si ritira e dà via libera alla Muguruza - Ostapenko ko a sorpresa contro la Vondrousova : Dura solo tre quarti d’ora il match tra Williams e Muguruza, l’americana infatti si ritira all’inizio del secondo set Garbine Muguruza accede agli ottavi di finale del torneo WTA di Indian Wells, sfruttando il ritiro di Serena Williams. L’americana alza bandiera bianca all’inizio del secondo set, dopo aver perso il primo con il punteggio di 6-3. Una volta ceduto il primo game del secondo parziale alla sua ...

F1 – Kubica cuore d’oro - il polacco nei box della Williams insieme alla tifosa non-vedente [FOTO] : Robert Kubica ed il bellissimo gesto per la tifosa non-vedente: il pilota polacco porta la giovane supporter della Williams all’interno del box durante i test di Barcellona Robert Kubica mostra il suo animo gentile anche durante i test di Barcellona. alla quarta e conclusiva giornata di prove al Montmelò, il pilota polacco ha accompagnato ai box della Williams una dolce tifosa non-vedente per farle provare l’emozione di essere ...

F1 - Sirotkin non lascia il circus dopo l’addio alla Williams : il russo sarà terzo pilota della Renault : L’ex Williams ricoprirà il ruolo di terzo pilota alla Renault, facendo da riserva a Nico Hulkenberg e Daniel Ricciardo Sergey Sirotkin resta in Formula 1, tornando alla Renault. Il russo sarà il terzo pilota della scuderia di Enstone, facendo da riserva a Nico Hulkenberg e Daniel Ricciardo. Photo4 / LaPresse dopo la conclusione della sua esperienza alla Williams, il driver di Mosca riveste i panni della scuderia transalpina, per la ...

Infortunio Zion Williamson – Puma coglie la palla al balzo! Tweet velenoso contro Nike : “con noi non sarebbe successo” : Puma coglie la palla al balzo e sfrutta l’Infortunio di Zion Williamson per lanciare una frecciatina alla concorrenza: spunta un Tweet velenoso contro Nike e i difetti delle sue scarpe! L’Infortunio di Zion Williamson è uno dei temi caldi del basket a stelle e strisce degli ultimi giorni. Il talento di Duke è stato costretto ad abbandonare il big match di NCAA contro North Caroline a causa di un problema al ginocchio, causato da un brusco ...

F1 – Test Barcellona : Williams sempre più nei guai - il team di Grove rinuncia anche alla seconda giornata : La nuova FW42 non è ancora pronta, per questo motivo Kubica e Russell non potranno scendere in pista a Barcellona nemmeno domani Momento nerissimo in casa Williams, unica scuderia che non ha ancora preso parte ai Test di Barcellona. La nuova FW42 infatti non è stata del tutto assemblata, a causa della mancanza di alcune componenti non pervenute sul tracciato catalano. photo4/Lapresse Dopo aver saltato dunque il primo giorno, il team di ...

Serena Williams - la ceramica diventa super sexy! Alla Bouchard scappa un malizioso commento [FOTO] : Serena Williams posta una foto hot mentre modella la ceramica: lo scatto fa il pieno di like e riceve un commento malizioso da Genie Bouchard Fra un allenamento e l’altro, Alla ricerca della forma fisica migliore prima dei tornei americani, Serena Williams ha trovato del tempo libero per dedicarsi ad una particolare attività che la appassiona molto: la ceramica. La tennista americana ha postato su Instagram due scatti con allegata la ...