Salvini si fidanza ed Elisa Isoardi replica con un post criptico | anello al dito e ' love'

Blastingnews

(Di venerdì 29 marzo 2019) La notizia di gossip che sta generando maggiore scalpore in questi giorni, riguarda l'ufficializzazione delmento tra il vicepremier Matteoe la giovanissima 26enne Francesca Verdini. Dopo la diffusione di questa spiazzante news, l'ex compagna del ministro degli interni,, sembra aver sentito la necessità di rispondere, e lo ha fatto con unalquantoSul suo profilo Instagram, infatti, la conduttrice ha pubblicato un'immagine alquanto particolare che la riprende con un look sensuale e, soprattutto, un preziosoall'anulare. A fomentare ancor di più il gossip è la presenza della scritta "" come didascalia all'immagine. A questo punto, ci si chiede se anche laabbia trovato un nuovo amore....

chewbooks : RT @15Nevermind: La gente alla mia età si fidanza con Salvini ed io invec.. AH NO QUESTA VOLTA SONO MEGLIO IO - littleemptybook : RT @15Nevermind: La gente alla mia età si fidanza con Salvini ed io invec.. AH NO QUESTA VOLTA SONO MEGLIO IO - dentrounastanza : RT @15Nevermind: La gente alla mia età si fidanza con Salvini ed io invec.. AH NO QUESTA VOLTA SONO MEGLIO IO -