Europee | tra i candidati M5s un fisico complottista e l' ex Iena Giarrusso

Farage : "Mi candido alle Europee" Mr Brexit vuol tornare a Strasburgo : "Sarò candidato alle elezioni europee, non per lo Ukip ma per il Brexit Party (il partito della Brexit, ndr). Correrò con lo scopo di essere la prima forza politica del Regno Unito, l'obiettivo è quello di vincere e di tornare in questo 'unbelievable' Parlamento Ue". L'annuncio... Segui su affaritaliani.it

Sondaggi Europee - la Lega frena ma resta prima. Prosegue il duello M5s-Pd. E la sinistra sarebbe senza seggi a Bruxelles : Pd e M5s ancora appaiati, ma non oltre il 21 per cento. La Lega in calo sensibile, ma ancora prima con ampio distacco. Le variazioni nel Sondaggio settimanale di Swg per il TgLa7 sembrano scosse di assestamento dopo le tendenze tracciate nelle ultime settimane, per i Cinquestelle in calo (e più di un indizio è emerso anche alle elezioni regionali in Sardegna e Basilicata) e per il Pd in ripresa rispetto alla crisi coincisa con le elezioni ...

Lega-M5s - nuove tensioni tra Basilicata ed Europee | Di Maio : "Salvini ci graffia - noi no" : Ventisei maggio: è su questo giorno che ormai si concentrano le nubi sul governo giallo-verde. Il voto lucano conferma il trend in ascesa della Lega e del centrodestra e registra, al di là del fatto che siano il primo partito, un ulteriore riduzione di consenso per il M5s rispetto alle Politiche

Spider-Man : Far From Home si mostra in nuovi poster dedicati a tre città Europee : Per chi non conoscesse Mysterio, è un noto villain di Spider-Man , artista di effetti speciali poco apprezzato dal mondo del cinema, che decide di utilizzare queste suoi tecniche per diventare un ...

La Lega stravince la campagna di primavera - trionfo alle Europee scontato : (Foto Ermes Beltrami/Lapresse) Vito Bardi, il fino a ieri sconosciuto generale in pensione della Guardia di Finanza, lancia la volata di Matteo Salvini per le elezioni europee. Poco importa che il neogovernatore della Basilicata – che ieri è andata al voto assegnandogli la vittoria col 42% contro il 33% del centrosinistra – sia un uomo di Silvio Berlusconi. Il centrodestra è ormai a totale trazione leghista, il ministro dell’Interno in assoluto ...

Europee 2019 - serve una lista di sinistra alternativa alle destre di Salvini e Zingaretti : Nei giorni scorsi il Partito della sinistra Europea e le organizzazioni politiche italiane che vi aderiscono hanno avanzato la proposta di fare una lista di sinistra per le elezioni Europee. Una lista alternativa alle destre e al centro sinistra sulla base di un semplice considerazione: Matteo Salvini vuole cacciare i migranti, mandare la gente in pensione prima ed è indifferente alla distruzione dell’ambiente. Nicola Zingaretti è più gentile ...

Brexit tra rinvii - scadenze e incertezze. E i britannici potrebbero dover votare comunque alle Europee : Una enorme spaccatura che accresce le incertezze e rischia di pesare sempre più sul fronte dell'economia avanzata, frenando lo sviluppo di partnership con soggetti di altri Paesi europei e dirottando ...

Il 26 maggio si voterà per Europee e amministrative : Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all'election day per far svolgere in un unico giorno le elezioni europee e quelle amministrative. Questo il comunicato del Cdm: "Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha individuato nel prossimo 26 maggio la data per lo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Il Governo proporrà pertanto tale data al Presidente della ...

Election Day 2019 : il 26 maggio elezioni Europee - regionali in Piemonte e amministrative in oltre 3mila comuni - Sky TG24 - : Italiani alle urne per indicare 76 rappresentanti del Parlamento europeo e non solo. A ufficializzare la data dell'appuntamento alle urne è stato il Consiglio dei ministri

Election day elezioni Europee e amministrative 2019 : data e dove si vota : Election day elezioni europee e amministrative 2019: data e dove si vota Il 26 maggio 2019 non si terranno solo le elezioni europee ma si voterà anche per la tornata di amministrative. Da diverso tempo era stata paventata l’ipotesi Election Day che però ha trovato conferma solo in queste ore. Infatti, è arrivato ieri il via libera del Consiglio dei Ministri. Election day: il comunicato stampa Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ...

Le elezioni amministrative e le elezioni regionali del Piemonte saranno lo stesso giorno delle elezioni Europee - il 26 maggio : Le elezioni amministrative previste per il 2019 e le elezioni regionali in Piemonte saranno il 26 maggio, lo stesso giorno delle elezioni europee. La decisione è stata presa dal Consiglio dei Ministri e ora dovrà essere confermata da un decreto

Borse Europee caute tra BCE e Brexit : Le principali Borse europee si muovono prudenti confermando l'intonazione cauto dell'avvio. Poco fa, la BCE, nel bollettino mensile, ha confermato maxi-prestiti per sostenere l'inflazione. Gli occhi ...

Election Day il 26 maggio : si voterà lo stesso giorno per le Europee e le amministrative : Il 26 maggio sarà un Election day: i cittadini italiani saranno chiamati al voto per il rinnovo del Parlamento europeo ma anche per le elezioni amministrative che riguardano più di 3.800 comuni. La data per gli eventuali ballottaggio sarà quella del 9 giugno. Si vota, inoltre, per eleggere due membri suppletivi della Camera.Continua a leggere

Carlo Calenda : "Per fare il capolista alle Europee mi trasferirò a Padova" : "Uniti al voto per superare il Movimento 5 Stelle", questo il punto focale dell'intervista di Carlo Calenda al Corriere della Sera. Sotto l'ombrello di "Siamo europei" chiama il PD, "l'Italia in Comune" di Pizzarotti e + Europa di Emma Bonino. Le forze democratiche unite sono, secondo l'ex ministro dello Sviluppo economico, un modo "non solo per battere M5S, ma anche per fare un testa a testa con la Lega". Per le Europee il piano è quello ...