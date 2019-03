Anthem si aggiorna oggi con l' update 1 0 4

L’aggiornamento 1.04 di Anthem è sempre più vicino : BioWare prepara un carico di novità : L'aggiornamento 1.04 di Anthem è uno degli argomenti più chiacchierati dai giocatori dello shooter/RPG di BioWare. Naturale, considerando che la produzione della software house canadese è fin dall'uscita afflitta da numerosi problemi. Vuoi per la sua natura online, vuoi per alcune criticità nello sviluppo, l'Inno dagli autori di Mass Effect e Dragon Age è molto lontano dalla perfezione. E necessita quindi di costanti aggiornamenti e patch ...

Un importante aggiornamento di Anthem arriva proprio oggi : oggi un aggiornamento importante sarà pubblicato per Anthem.BioWare ha infatti annunciato che la patch 1.0.3 del gioco, inizialmente programmata per la settimana prossima, sarà invece pubblicata quest'oggi, tra le 14:00 e le 16:00 più precisamente.L'aggiornamento in questione, riporta Eurogamer, introduce cambiamenti fondamentali: rimuove le restrizioni di respawn, cambia il modo in cui funziona il loot, risolve diversi crash e migliora l'audio ...

Anthem si prepara alla patch day one - i dettagli sugli aggiornamenti : Il giorno prefissato per l'arrivo ufficiale di Anthem sul mercato è ormai quasi giunto: a partire da venerdì tutti i fan che attendono spasmodicamente questa nuova IP targata Bioware ed Electronic Arts potranno lanciarsi al suo interno, pronti a replicare quanto apprezzato all'inizio di questo mese grazie alle due sessioni di demo, rispettivamente quella VIP e quella Open. Chiaramente prima di poter fruire appieno delle bontà videoludiche di ...

Ecco di più sul primo importante aggiornamento di Anthem : EA svela qualche nuova informazione sul prossimo grande aggiornamento in che arriverà per Anthem, riporta PCgamer.Come possiamo vedere, il prossimo "big update" si chiamerà Echoes of Reality e giungerà sui server a marzo. EA ha una chiara visione del futuro post-lancio del gioco, pianificando il lancio di tre nuovi "atti". Il primo giungerà per l'appunto a marzo, si chiamerà Echoes of Reality e sarà composta da tre aggiornamenti separati: ...

Gli aggiornamenti post-lancio di Anthem introdurranno nuove aree ed eventi tra cui dei cataclismi : Tramite un recente annuncio sul suo blog, EA ha affermato che i contenuti post-lancio di Anthem verranno pubblicati tramite i cosiddetti "atti", ognuno dei quali introdurrà nuove aree, missioni, meccaniche di gioco e molto altro.Come riporta PC Gamer, una volta completato il gioco gli utenti potranno cimentarsi nei contenuti endgame, essi includono sfide (giornaliere,settimanali e mensili), nuovi contratti offerti da PNG e le Roccaforti, ovveor ...

