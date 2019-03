Terremoto | scossa di magnitudo 6 1 in Indonesia MAPPE e DATI

Terremoto : scossa di magnitudo 6.1 in Indonesia : Un Terremoto di magnitudo 6.1 ha scosso il mar delle Molucche, nel nord dell’Indonesia, ma al momento non è scattato l’allarme tsunami né sono segnalati feriti. La località abitata più vicina all’epicentro è Susupu, a 128 chilometri di distanza. L'articolo Terremoto: scossa di magnitudo 6.1 in Indonesia sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Colombia di magnitudo 6.1 : «Scossa lunghissima e intensa». Si temono feriti : Una scossa di Terremoto, di magnitudo 6.1, ha colpito la Colombia. Il sisma, registrato alle 20.21 (ora italiana), è stato avvertito in tutto il paese sudamericano e in quelli limitrofi. Non...

Terremoto : scossa in provincia di Parma

Terremoto Toscana-Liguria : scossa moderata in tarda sera in Appennino - avvertita - dati INGV : Una scossa di Terremoto di moderata entità è stata avvertita chiaramente sull'Appennino settentrionale, tra Emilia e Toscana, nella tarda serata di oggi 21 marzo 2019, esattamente alle...

Terremoto in Turchia - violenta scossa avvertita fino in Grecia : almeno tre feriti : Una violenta scossa di Terremoto è stata registrata questa mattina in Turchia. Il sisma, di magnitudo compresa tra 5.5 e 5.8, è avvenuto nella provincia di Denizli, nel sud-ovest del...

Forte Terremoto in Francia - paura a Bordeaux : è la scossa più forte da 60 anni

Intensa scossa di Terremoto in Francia : paura a Bordeaux : Una scossa di terremoto piuttosto Intensa è avvenuta nella Francia sud-occidentale alle 10.56 di oggi. Dalle prime stime, si è trattato di una scossa di magnitudo 5 sulla scala Richter, con...

Terremoto in Turchia : intensa scossa scuote il Mediterraneo orientale - 20 marzo 2019 : Una scossa di Terremoto di forte entità è stata registrata oggi 20 marzo 2019, esattamente alle 07.34 italiane (corrispondenti alle 08.34 all'epicentro) sulla Turchia occidentale. Stando ai dati...

Scossa di Terremoto nel Bellunese : crolli e attimi di paura : terremoto di magnitudo 2.4 alle 14.38 a Perarolo di Cadore, in provincia di Belluno. Il sisma è stato registrato a una profondità di 8 chilometri. La Scossa ha fatto crollare il...

Scossa di Terremoto a Belluno. Crolla un tetto - evacuata casa vicina : L'epicentro a Ospitale di Cadore, magnitudo 2.4 Richter. I residenti di Perarolo raccontano di aver sentito un "forte boato". La Scossa ha fatto Crollare il tetto di una casa disabitata, costringendo all’evacuazione di quella adiacente.Continua a leggere

Terremoto a Bologna : scossa di magnitudo 3.0 : I sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato una scossa di Terremoto di magnitudo 3.0 intorno alle 7:10 di questa mattina a due chilometri da Dozza, una cittadina in provincia di Bologna. La scossa è stata registrata a circa 35 chilometri di profondità, ma per fortuna al momento non si segnalano danni a persone o cose. LE autorità locali hanno comunque allertato forze dell'ordine e vigili del ...