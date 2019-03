Memorandum nei fatti | 20 mld di potenziale economico

tg.la7

(Di domenica 24 marzo 2019) 29 accordi siglati, tra istituzionali e privati che potrebbero essere un volano per la nostra economia

FMCastaldo : Con il #memorandum che firmiamo con la #Cina si crea strato comune per accordi futuri nei singoli settori. #PopoloSovrano #Rai2 - CorlianoSimona : @Corriere Come non lo conoscete? È nei primi articoli del memorandum sulla #viadellaseta - vitoperrino : I vari opinion maker se nei loro talk show non favoriscono un approfondimento riguardo al memorandum italo-cinese ,… -