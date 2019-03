Norvegia | anche un cargo in avaria | nove persone a bordo

Sci alpino - Fulmine Paris a Kvitfjell - nuovo bis in Norvegia : suo anche il SuperG dopo il trionfo in discesa : Ad Are, meno di un mese fa, si è laureato campione del mondo della specialità, a Soldeu, tra due settimane, potrà portare a casa anche la coppetta, visto che con i 100 punti guadagnati oggi, è ...

Sci alpino – Fulmine Paris a Kvitfjell - nuovo bis in Norvegia : suo anche il SuperG dopo il trionfo in discesa : Lo sciatore azzurro vince il SuperG di Kvitfjell, portandosi in testa alla Coppa di Specialità che potrà conquistare nel prossimo appuntamento di Soldeu Ancora una doppietta, ancora con la firma di Dominik Paris. Lo sciatore azzurro domina a Kvitfjell, vincendo il SuperG dopo essersi imposto nella discesa di ieri. AFP/LaPresse Una prestazione pazzesca per ‘Domme’, che piazza un’altra doppietta dopo quella ottenuta a ...

Caldo anomalo in Europa : in Scozia la massima più alta di Febbraio dal 1897 - record a Berlino - caldo anche in Norvegia [DATI] : Dietro alle condizioni insolite che stanno stravolgendo l’Europa in questo mese di Febbraio, c’è un enorme sistema di alta pressione che sta permettendo all’aria calda di raggiungere Gran Bretagna, Norvegia e Svezia. In Gran Bretagna l’arrivo del caldo è dimostrato dai record nazionali infranti. Aboyne, in Scozia, ha raggiunto +18,3°C nel pomeriggio di oggi, 22 Febbraio. È un nuovo record di temperatura massima per il mese di Febbraio in tutta ...