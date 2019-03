Loggia massonica segreta a Trapani | il pm Agnello | “Meccanismo che decideva tutto Anche

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2019) Non c’è Cosa nostra ma resta comunque un “meccanismo che incide sulla vita di tutti i cittadini”. È in questo modo che Maurizio, procuratore aggiunto di, commenta l’indagine che ha portato all’arresto di 27 persone – compresi alcuni politici – e alla scoperta di unaa Castelvetrano, la città del superlatitante Matteo Messina Denaro. Fino a pochi mesi fafaceva parte della dda di Palermo, che coordina le indagini sulla ricerca dell’ultima primula rossa di Cosa nostra.“Quando mi sono insediato ho detto che, come componente del pool antimafia, mi ero reso conto di quanto la realtà trapanese fosse complicata dal punto di vista economico imprenditoriale, sociale e non ultimo politico. Non mi aspettavo di averne conferma in tempi così brevi. Sovrapponendo il blitz Scrigno della Dda di Palermo di alcune settimane fa ...

MFantinati : Tra i vari arresti di oggi #21Marzo a #Castelvetrano, anche l'ex consigliere regionale di Forza Italia che fu anche… - fattoquotidiano : Trapani, loggia massonica segreta. Arrestato ex presidente dell’Ars, nello spot parlava di: “Politica responsabile” - fanpage : Arrestato Giovanni Lo Sciuto: era il capo di una super loggia massonica a Castelvetrano -