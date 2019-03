Zingaretti sta facendo risollevare il Pd Ma ora ha due problemi enormi davanti a sé

ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2019) di Paolo BagnoliLa vittoria di Nicolaalle primarie e la conseguente proclamazione a segretario del Pd sembra aver rimesso in circolazione il sangue del partito. In giro, il nuovo segretario riscuote buoni apprezzamenti. Crediamo gli giovi molto l’aria bonaria e il ragionamento pacato; che, insomma, riesca a trasmettere affidabilità e fiducia. La ripresa dei sondaggi, se pure a piccoli passi per volta, indica verso il Pd una nuova attenzione dopo le catastrofi elettorali lasciategli in eredità dal renzismo. È troppo presto per poter dire se la tendenza si rafforzerà e in che misura; certo, va dato atto adi aver acceso una nuova fiducia. Le Elezioni europee diranno come si stanno mettendo le cose.che il neosegretario si trovasono molti e di non piccola difficoltà. Il primo, e più rilevante di tutti, è riuscire a fare del Pd un partito. ...

