Ecco Google Stadia | il servizio di cloud gaming che vuole mandare in cantina le console

Google : il futuro dei videogiochi è lo streaming. Ecco Stadia - si gioca anche su TV e smartphone : D'altronde è stato proprio Assassin's Creed Odyssey il videogioco attraverso cui Project Stream si è fatto conoscere al mondo, quindi la collaborazione con Ubisoft era quasi scontata. Altre case di ...

Ecco il trailer di presentazione di Stadia - la nuova piattaforma streaming di Google : Durante la GDC 2019 Google ha presentato Stadia, la sua nuova piattaforma streaming che debutterà nel corso del 2019. E' stato anche mostrato un trailer dedicato.Stando a Google, Stadia rivoluzionerà l'intero settore del gaming, infatti permetterà agli utenti di accedere istantaneamente ad un gioco semplicemente andando su YouTube, senza dover scaricare patch, installare il gioco o altro, il tutto con risoluzioni 4K 60 fps ed in futuro anche ...

Ecco Google Stadia - il servizio di game streaming di Google : vediamo come funziona : Alla game Developers Conference, che si sta svolgendo a San Francisco, Google ha annunciato Stadia, la piattaforma di game streaming chelavora su Chrome. L'articolo Ecco Google Stadia, il servizio di game streaming di Google: vediamo come funziona proviene da TuttoAndroid.

Equinozio 2019 : l’emisfero australe dà il benvenuto all’Autunno - Ecco il doodle di Google : La Terra, le foglie dal tipico colore autunnale ed alberi spogli: Google ha pubblicato il doodle che celebra l‘Equinozio di Autunno 2019, per l’emisfero australe (visibile nell’America del Sud, in Australia e Nuova Zelanda). Mentre domani inizierà la primavera astronomica nell’emisfero boreale, in tutto l’emisfero australe inizia l’autunno: ciò è dovuto alla inclinazione dell’asse terrestre rispetto al piano di ...

Ecco gli ultimi dettagli sul servizio gaming di Google : Un nuovo report ci fornisce alcuni dettagli su ciò che ci si potrà aspettare dal servizio di streaming in ambito gaming che Google si appresta ad annunciare L'articolo Ecco gli ultimi dettagli sul servizio gaming di Google proviene da TuttoAndroid.

Ecco come potrebbero essere i Google Pixel 4 e Pixel 4 XL con il foro nel display al posto del notch : Per il lancio di Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL ci sarà da attendere sino alla seconda metà del 2019 ma la Rete si inizia a "riscaldare" con alcune nuove immagini L'articolo Ecco come potrebbero essere i Google Pixel 4 e Pixel 4 XL con il foro nel display al posto del notch proviene da TuttoAndroid.

Ecco come potrebbe essere lo smartphone pieghevole di Google : Il possibile design dello smartphone pieghevole di Google svelato da un brevetto, che mostra uno schermo pronto a piegarsi verso l'interno. L'articolo Ecco come potrebbe essere lo smartphone pieghevole di Google proviene da TuttoAndroid.

Project xCloud : Ecco come Microsoft potrebbe contrastare Google : A quanto pare, la battaglia dello streaming video sta per diventare piuttosto intensa, con molti protagonisti pronti a portarsi a casa la vittoria.Google si è inserito in questo contesto, con un reveal atteso per la GDC 2019 la prossima settimana, dove probabilmente sarà introdotta una nuova console accanto al servizio Project Stream.Microsoft, dal canto suo, ha annunciato Project xCloud lo scorso ottobre e sta pubblicando il suo primo trial ...

Ecco perchè Android Q è disponibile anche per Google Pixel e Pixel XL : Dave Burke di Google ha spiegato che i Google Pixel e Pixel XL originali ricevono un supporto esteso ad Android Q "a grande richiesta". Ecco tutti i dettagli L'articolo Ecco perchè Android Q è disponibile anche per Google Pixel e Pixel XL proviene da TuttoAndroid.

Ecco i servizi Google che chiuderanno nel giro di tre settimane : Google nelle prossime settimane si appresta a eliminare alcuni servizi amati, come Inbox by Gmail, Google+, Allo e il suo URL abbreviato L'articolo Ecco i servizi Google che chiuderanno nel giro di tre settimane proviene da TuttoAndroid.

Che ne dite di Windows 10 sullo smartphone? Eccolo su Google Pixel 3 XL in versione ARM : Che ve ne pare di Windows 10 su uno smartphone Android? Eccolo in versione ARM avviarsi a bordo di un Google Pixel 3 XL in questo breve video. L'articolo Che ne dite di Windows 10 sullo smartphone? Eccolo su Google Pixel 3 XL in versione ARM proviene da TuttoAndroid.

La console di Google prende forma : Ecco come sarà il controller : (Foto: Google, uspto) C’è decisamente attesa per l’annuncio che Google ha anticipato farà alla prossima Game Developers Conference di San Francisco, che avrà luogo nei prossimi giorni. Secondo gli osservatori la casa di Mountain View potrebbe finalmente togliere i veli alla versione definitiva di Project Stream, la piattaforma per giochi in streaming della società alla quale potrebbe addirittura affiancarsi una vera e propria console ...

Google console - Ecco il controller di Yeti/ Attesa per l'annuncio del 19 marzo : Google sarebbe pronta a lanciare sul mercato una sua console per il gioco in streaming, nome in codice Yeti: ecco il possibile controller

Ecco le novità in lavorazione nell’App Google 9.41 beta : Il codice della versione 9.41 beta dell'App Google evidenzia delle modifiche in corso per la funzionalità "Famiglie", Google Assistant, Google Podcasts, Duplex e l'interfaccia utente. L'articolo Ecco le novità in lavorazione nell’App Google 9.41 beta proviene da TuttoAndroid.