Un' aula del Tar di Catania intitolata a Piersanti Mattarella

Nave Diciotti - mercoledì verdetto del Senato. Salvini interverrà in aula = : Il 'caso' Diciotti, con la richiesta del Tribunale dei Ministri di Catania di procedere contro Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona aggravato, tornera' ad infiammare il dibattito parlamentare. Martedi', infatti, l'Aula del Senato avviera' la discussione generale sul parere espresso della Giunta delle immunita', che il 19 febbraio scorso ha deciso (con i voti di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Movimento 5 stelle) di non ...

Ammanettato in aula - Tarrant fa il saluto suprematista. Una mail alla premier prima dell'attacco : Il 28enne Brenton Tarrant Harrison, che non aveva precedenti penali ma era ossessionato dall'idea che i musulmani stiano invadendo il mondo, è stato incriminato per omicidio per la morte di 49 ...

Decretone - via libera in nottata. Lunedì all'aula della Camera : MILANO - Si chiude il lavoro nelle commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera sugli emendamenti al cosiddetto 'Decretone', il testo che contiene tra le altre cose il reddito di cittadinanza e ...

Decretone : via libera dalle Commissioni della Camera - lunedì in aula : Via libera delle Commissioni Affari sociali e Lavoro della Camera al cosiddetto Decretone che introduce il reddito di cittadinanza e quota 100 per la pensione anticipata. Nelle prime ore del mattino è stato votato il mandato al relatore per l'Aula dove il provvedimento approderà lunedì per la discussione generale.

Giulia Sarti - dopo le foto della grillina - quelle "hard della leghista". Ricatto a luci rosse in aula : Il caso di Giulia Sarti non è un caso isolato. Ora a tremare per la diffusione di foto a luci rosse è l'intero Parlamento. quelle immagini stanno facendo il giro tra onorevoli, senatori e giornalisti. Si teme che, usando l'impianto di videosorveglianza di casa della Sarti, riporta Il Giornale, qualc

Acerra - studenti devastano l'aula magna della scuola e pubblicano il video sui social : Si sono filmati mentre devastavano l'auditorium della scuola, svuotando gli estintori sui pavimenti, e poi hanno postato i video sui social. È accaduto ad Acerra, Napoli,, dove alcuni ragazzi hanno ...

Acerra - studenti devastano l’aula magna della scuola e pubblicano il video sui social : “Siamo i numeri uno” : Si sono filmati mentre devastavano l’auditorium della scuola, svuotando gli estintori sui pavimenti, e poi hanno postato i video sui social. È accaduto ad Acerra (Napoli), dove alcuni ragazzi hanno danneggiato l’aula magna dell’Istituto comprensivo Ferrajolo-Siani, nella notte tra il 12 e il 13 marzo. La preside Anna Maria Criscuolo ha denunciato il fatto al commissariato locale di Polizia, mentre il sindaco, Raffaele Lettieri, ...

15 marzo - UniStem Day 2019 : dall'aula Magna dell'Università Statale in contemporanea con 99 atenei e centri ricerca : ... che sostiene UniStem Day 2019 e le attività del Centro UniStem dell'Università degli Studi di Milano, con l'obiettivo di trasmettere ai più giovani la bellezza della scienza, la passione di chi fa ...

Castiglione delle Stiviere - l’assessore : “Le donne nascono fertili o inutili”. Consigliere Pd lasciano l’aula ed è polemica : Manlio Paganella, assessore alla Cultura di Castiglione delle Stiviere (Mantova), si stava difendendo in Consiglio comunale dopo le polemiche nate per la sua partecipazione alla presentazione del libro, di stampo fascista, Compagno mitra, organizzato dall’associazione di estrema destra Progetto Nazionale. Paganella ha attaccato chi lo ha criticato, dicendo “si nasce uomini o eunuchi, si nasce donne fertili o inutili“. Dopo le ...

Voti bassi a scuola. Giovane studente urla - spacca la porta dell'aula e minaccia il professore con un coltello : Un professore di un Istituto Superiore di Campobasso interroga un Giovane studente. Di fronte, però, al voto basso ricevuto, il minorenne è andato in escandescenza e ha cominciato a urlare, spaccando ...

Governo - la delega agli Affari europei è un mistero. Il sottosegretario in aula : “Palazzo Chigi dice che non ce l’ho…” : sottosegretario sì o no? La “strana situazione” viene manifestata a Montecitorio dal sottosegretario agli Affari europei Barra Caracciolo durante la discussione sulla legge europea. “C’è’ una questione preliminare che mi tocca porre e che mi riguarda: poco prima di venire qui, gli uffici del segretario generale di palazzo Chigi mi hanno comunicato che mi considerano senza deleghe e, di fatto, anche senza nomina a ...

WWF Trentino * PRESENZA lupI : « Il punto sulla situazione in Trentino - aula Magna del Muse mercoledì 13 marzo ore 20.15 » - : ...sulla situazione in Trentino Esiste davvero un problema di sicurezza pubblica legato alla PRESENZA del lupo in Trentino? Quanto sono importanti gli impatti alle attività antropiche? Può la scienza ...