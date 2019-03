Primizie nel menu di un italiano su 3 | nel 2018 acquistati 9 miliardi di kg di frutta e

meteoweb.eu

(Di sabato 16 marzo 2019) Dopo un lungo inverno con il cambio di stagione si riscopre la voglia di portare in tavola nuovi prodotti con quasi unsu tre (32%) che coglie l’occasione dell’arrivo delleper rinnovare il. E’ quanto emerge dall’indagine on line su sito www.coldiretti.it divulgata in occasione dell’ultimo week end prima della primavera dedicato da Campagna Amica agli effetti concreti dei cambiamenti climatici sulla spesa degli italiani con lee le erbe spontanee che arrivano quest’anno sui banchi dei mercati in forte anticipo a causa di un inverno anomalo.L’arrivo della primavera – sottolinea la Coldiretti – porta con sé un’impaziente voglia di colori e profumi, soprattutto in cucina dove si rivedono le abitudini alimentari e si preparano ricette ricche di sapori, vitamine sali minerali e fibre con la nuova offerta di stagione. Una novità che stravolge gli ...

GiovannaDiTroia : RT @SanAzienda: Primizie di stagione! I nostri #Asparagi, coltivati nei nostri terreni. Pronti per essere trasformati nel Sugo di Asparag… - LaConsiglieria : RT @SanAzienda: Primizie di stagione! I nostri #Asparagi, coltivati nei nostri terreni. Pronti per essere trasformati nel Sugo di Asparag… - AMBADANAROBA : RT @SanAzienda: Primizie di stagione! I nostri #Asparagi, coltivati nei nostri terreni. Pronti per essere trasformati nel Sugo di Asparag… -