LIVE F1 | GP Australia 2019 in DIRETTA | gara in tempo reale | griglia di partenza e orari

Valtteri Bottas - F1 GP Australia 2019 : “Peccato per la pole mancata - ma sono esterrefatto dal LIVEllo della W10” : Ancora una volta per Valtteri Bottas si è materializzata una beffa nella sua carriera. Non è stato sufficiente aver piazzato un giro pressoché perfetto nel suo primo tentativo del Q3, nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Australia 2019 di Formula Uno, dato che, nonostante ciò, il suo compagno Lewis Hamilton è arrivato in extremis a soffiargli la pole position per l’ennesima volta. Poco più di un decimo che hanno fatto tutta la ...

LIVE F1 - GP Australia 2019 in DIRETTA : prove libere 3 - Ferrari chiamata subito ad una reazione : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP d’Australia 2019, primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato cittadino dell’Albert Park, a Melbourne, si andranno a definire gli assetti in vista delle qualifiche che decideranno la griglia di partenza del round Australiano. Fari puntati sul confronto tra Mercedes e Ferrari. La W10 si è mostrata in grande forma e velocissima con entrambi i ...

F1 LIVE - GP Australia 2019 in DIRETTA : orario delle qualifiche e come vederle in tv e streaming : Dopo una prima giornata di prove libere nelle quali la Mercedes ha lasciato tutti a bocca aperta, è tempo di far parlare i cronometri a Melbourne. Nell’alba italiana di domani, dalle ore 7.00, infatti, andranno in scena le qualifiche del Gran Premio di Australia 2019 di Formula Uno. Sul tracciato dell’Albert Park, Lewis Hamilton cercherà di conquistare l’ennesima pole position della sua carriera, con una W10 che nella giornata ...

Mattia Binotto - F1 GP Australia 2019 : “La Mercedes resta il riferimento. A Melbourne capiremo il nostro LIVEllo” : E’ andata in scena la canonica conferenza stampa dei Team Principal nella prima giornata del weekend iridato di F1 a Melbourne (Australia). Un day-1 nel quale la Mercedes si è mostrata particolarmente performante e nello stesso tempo la Ferrari non è parsa altrettanto convincente nelle PL2 e forse anche desiderosa di non mettere in mostra tutte le sue carte. Sono ancora palpabili lo sconforto e la tristezza per la notizia della scomparsa ...

LIVE F1 - GP Australia 2019 in DIRETTA : prove libere 2 - aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP d’Australia 2019, prima tappa del Mondiale F1. A Melbourne incomincia ufficialmente la stagione, si ritorna in pista a poche ore di distanze dalle prove libere 1 in cui i piloti hanno avuto a disposizione 90 minuti per collaudare le proprie monoposto e per trovare il feeling giusto con l’Albert Park. Ora un’altra ora e mezza in pista per perfezionare la messa ...

LIVE F1 - GP Australia 2019 in DIRETTA : prove libere in tempo reale. Parte il grande duello Ferrari vs Mercedes : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP d’Australia 2019, primo round del Mondiale di F1. Sul tracciato dell’Albert Park, a Melbourne, si comincerà a fare sul serio. Le nuove monoposto inizieranno a prendere confidenza con il circuito cittadino Australiano per definire nel migliore dei modi il set-up. Prende il via la grande sfida tra Ferrari e Mercedes. Un campionato che dovrebbe vivere ancora una volta ...

F1 LIVE - DIRETTA prove libere GP Australia 2019 : orari - programma - repliche e differite : La lunga attesa può definirsi conclusa! Tutto è pronto, infatti, per le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Australia di Formula Uno: il Mondiale 2019 è ufficialmente al via, con lo spettacolo che, come sempre, non mancherà. Sul circuito cittadino dell’Albert Park vedremo l’esordio delle nuove vetture che avranno modo di saggiare l’asfalto di Melbourne per le prime tre ore di prove libere. Sarà confermato ...

Lewis Hamilton F1 GP Australia 2019 : “Sono pronto per la nuova stagione - da domani capiremo a che LIVEllo siamo” : La prima conferenza stampa stagione, quella che ha dato il via al fine settimana del Gran Premio di Australia 2019 di Formula Uno (clicca qui per programma e tv), ha messo in mostra un Lewis Hamilton quanto mai concentrato e poco voglioso di scherzare. Il campione del mondo in carica, infatti, ha dimostrato che non ha più voglia di parole, e che da domani sarà prontissimo a fare sul serio, dopo una serie di test nei quali la Mercedes ha ...

LIVE Nadal-Djokovic - Finale Australian Open 2019 in DIRETTA : che battaglia tra i due fenomeni : Buon mattino, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale maschile degli Australian Open 2019. Per l’occasione, lo scontro è tra i primi due giocatori del mondo secondo l’attuale ranking ATP: Novak Djokovic e Rafael Nadal, alla loro sfida numero 53 in carriera. Il serbo, nei precedenti, conduce per 27-25 sullo spagnolo. Non si può non ricordare l’unica volta in cui i due si sono incontrati sulla Rod Laver Arena: era il 29 ...

LIVE Djokovic-Nadal - Australian Open 2019 in DIRETTA : orario d’inizio della finale e come vederla in tv e streaming : Oggi alle ore 09.30 italiane andrà in scena a Melbourne la finale degli Australian Open 2019 di tennis ed assisteremo ad una grande classica tra Rafael Nadal e Novak Djokovic, i primi due del ranking ATP erano i grandi favoriti della vigilia sul cemento Australiano. Si preannuncia una sfida davvero stellare. Entrambi sono decisi a conquistare il titolo a tutti i costi avendo messo in evidenza un grande gioco nelle semifinali, annichilendo ...

LIVE Kvitova-Osaka - Finale Australian Open 2019 in DIRETTA : 6-7 7-5 2-4 - si decide tutto nel terzo set : Buon mattino, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale femminile degli Australian Open 2019. Si affrontano Petra Kvitova e Naomi Osaka, in uno scontro che vale anche la conquista della prima posizione nel ranking WTA a partire da lunedì. La ceca è alla sua terza Finale Slam in carriera; ha vinto le due precedenti, a Wimbledon, nel 2011 contro Maria Sharapova (Russia) e nel 2014 contro Eugenie Bouchard (Canada). Nel corso del torneo non ha ...

LIVE Sport - DIRETTA sabato 26 gennaio : attesa per Sofia Goggia - Lorenzo Musetti vince gli Australian Open juniores! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 26 gennaio: si inizia nella notte italiana con gli Australian Open di tennis e la magica NBA, mentre in serata spazio agli Sport di squadra. In mezzo abbuffata di Sport invernali, sia sulla neve che sul ghiaccio, per una giornata da vivere tutta in apnea. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 26 gennaio: cronaca in tempo reale per sapere tutto quello che sta ...