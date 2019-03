Perché è più difficile perdere peso dopo i 40 anni : Una pizza o due in più a settimana, la crostata al cioccolato a fine pasto, un'intera nottata a base di superalcolici e sì, magari anche un panino particolarmente imbottito di salse e affini prima di andare a letto. Quando si è giovani, lo sappiamo bene, la parola “dieta” è soltanto un mostro immaginario che rimbalza tra le chiacchiere pomeridiane della tv e le pagine di una qualche rivista più o meno ...

Perché Meghan Markle non indossa più l’anello di fidanzamento : Meghan Markle alla Canada HouseMeghan Markle alla Canada HouseMeghan Markle alla Canada HouseMeghan Markle alla Canada HouseMeghan Markle alla Canada HouseMeghan Markle alla Canada HouseMeghan Markle alla Canada HouseMeghan Markle alla Canada HouseMeghan Markle alla Canada HouseUn paio di settimane fa, all’arrivo in incognito a New York, era stata riconosciuta proprio per quel dettaglio. Per l‘anello di fidanzamento unico, disegnato ...

Un posto al sole anticipazioni : CIRO sempre più vicino a FRANCO - ma Perché? : La puntata di Un posto al sole del 12 marzo ha posto le premesse per la situazione ad alto tasso drammatico che si svilupperà da ora in poi: Manlio Picardi (Paolo Scalondro), di fronte al rifiuto della moglie Adele (Sara Ricci) di affrontare subito un viaggio con lui, darà nuovamente in escandescenze e la massacrerà di botte, dopo di che vorrà vendicarsi anche di Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) e terrà quest’ultima sotto sequestro alla ...

Dieta super - tra le diete lampo più seguite : ecco perchè : La Dieta super è tra le diete lampo più seguite in quanto promette di far dimagrire e perdere peso velocemente. ecco cosa si mangia ogni giorno

Cos'è la riforma Pillon e Perché viene criticata : «Le donne separate saranno più povere» : La mediazione «è una delle più belle risorse che il mondo occidentale abbia inventato», dice Gian Ettore Gassani. «È sull'obbligatorietà che non mi trova d'accordo. È poi importante chiarire i ...

Perché la Bulgaria è il Paese più triste d'Europa : Insieme a Matera, a spartirsi il titolo di Capitale europea della cultura per il 2019, c'è una città bulgara. Si chiama Plovdiv, in italiano Filippopoli dal nome di Filippo II, il padre di Alessandro Magno, che nel 341 a.C. la annesse al proprio impero macedone. La sua storia è passata tra le mani di decine di conquistatori che, in più momenti, ne hanno arricchito l'aspetto. Oggi conserva le tracce di ogni epoca vissuta: da quella antichissima ...

Carnevale - Perché a Milano finisce più tardi del resto del mondo? : ARLECCHINOBRIGHELLA, BALANZONE E GLI ALTRICORIANDOLIDIONISOESEQUIEFRAPPAGRASSOHALLOWEENINIZIOLEVARE LA CARNEMUSEINEW ORLEANSODEPROVERBI QUARESIMARITO AMBROSIANOSARDEGNATRAVESTIMENTIUOVAVENEZIA, VIAREGGIO E...ZORROIn tutto il mondo il Carnevale finisce di martedì, nel 2019 martedì 5 marzo, per «colpa» della quaresima. Il Carnevale infatti, come la sorella quaresima, è festa mobile, dipende da quando cade la Pasqua, ma ha delle certezze, una di ...

Perché il palladio è diventato più prezioso dell'oro : Il palladio è il nuovo bitcoin. O almeno così sembra. Più prezioso dell'oro e del platino, il metallo raro da mesi brucia record su record in una corsa sfrenata che lo ha visto attestarsi a poco meno ...

Il caregiver è donna. Perché servono più tutele : "Abbiamo le risorse migliori al mondo, ma non diamo loro modo di lavorare in maniera ottimale", ha continuato il sottosegretario, che individua come soluzione "persone giuste nei posti giusti". "Non ...

Un 8 marzo dedicato alle donne Perché non subiscano più alcun abuso : Si presenta nell'ambito del "Progetto Antimafia" del Centro Pio La Torre il progetto "Amorù - Rete Territoriale Antiviolenza" "Femminicidio e differenze di genere nell'affermazione dei diritti di ...

Che cos’è la Bolla del Bichat - e Perché sempre più donne vogliono rimuoverla : Tra le celebrities di Hollywood come tra le donne comuni, c’è un intervento di chirurgia estetica che sta prendendo sempre più piede: è l’asportazione della Bolla del Bichat (o “pallottola”), e cioè di quel piccolo tessuto di grasso presente nelle guance che conferisce al volto un aspetto “paffuto”. Sita tra il muscolo massetere e il muscolo buccinatore, la Bolla del Bichat altro non è che tessuto adiposo: ...

Le armi di alto livello che avete ottenuto con così tanta fatica? In Anthem sono inutili Perché il fucile iniziale è molto più potente : Sembra davvero che non ci sia pace per Anthem e dopo le gravissime segnalazioni a livello di crash e potenziali brick eccoci di fronte a un problema legato alla progressione del gioco, un problema che renderebbe praticamente inutili le armi di alto livello e masterwork così difficili da ottenere. Purtroppo, anche in questo caso, BioWare ha confermato l'effettiva presenza di un bug.Se vi dicessimo che il Defender Rifle di livello 1, quello che ...

Influenza 2019 - un osso duro che colpisce più uomini che donne - ecco Perché - : In realtà non è una sensazione, la scienza infatti ci dice che per questo tipo di virus le donne sono più forti e resistenti perchè hanno un sistema immunitario migliore. A compromettere invece il ...

Luisa Corna ecco Perché non sono andata più in tv : Luisa Corna è stata ospite a “Domenica In” e durante l’intervista con Mara Venier, ha ripercorso la sua carriera nel mondo dello spettacolo eha anche spiegato perché a un certo punto ha deciso di allontanarsi dalla TV. “Ho sentito l’esigenza di fare un passo indietro per la conduzione, anche perché l’amore per la musica era più forte.Poi la televisione era cambiata e i programmi con la musica erano sempre meno. Volevo seguire la mia ...