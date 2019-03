Cambiasso | che stoccata | “Juve come l’Inter 2010? No per un solo motivo”

juvedipendenza

(Di giovedì 14 marzo 2019) Estaban, ex bandiera dell’Inter ed eroe del triplete, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul paragone tra la sua Inter e la Juve di questa stagione. Pensiero deciso e diretto senza troppi giri di parole. Leggi anche: Genoa Juventus probabili formazioni, le scelte di Allegri: “Noi non avevamo bisogno … More

SpazioInter : #Cambiasso, che stoccata alla #Juve: 'L'#Inter del #Triplete non aveva bisogno di #CR7' - Gi4nLuCa7 : @TUTTOJUVE_COM già ma avete preso Eto che ne guadagnava 12, quando Cristiano si apprestava a firmare un contatto di… - Max_1969_ : @TUTTOJUVE_COM Mi sa che tutte le bimbe che ti hanno dato all’Inter oltre ai capelli ora iniziano a distruggerti an… -