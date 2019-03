' Anche gli adulti devono intervenire per salvare il clima Non c' è più tempo'

Boeing 737 Max 8 - stop Anche negli Usa. Trump : 'Sicurezza del popolo americano è la nostra prima preoccupazione' : All'indomani della decisione di bandire il Boeing 737 Max 8 dai cieli d'Europa e di molti altri Paesi del mondo , è il turno anche di Usa e Canada . Il presidente Donald Trump ha annunciato la firma di un provvedimento d'emergenza per fermare il modello dell'aereo precipitato in Etiopia la scorsa domenica:...

Clima - l’Onu : “In Artico +3-5°C nel 2050 Anche con il taglio della CO2” : anche se il mondo dovesse tagliare le emissioni di gas serra in linea con l’accordo di Parigi del 2015, le temperature invernali nell’Artico aumenteranno di 3-5 gradi entro il 2050 e di 5-9 gradi entro il 2080, devastando l’area e scatenando l’innalzamento del livello del mare in tutto il mondo. Lo afferma un nuovo rapporto dell’Onu sull’ambiente. Il rapido scongelamento del permafrost potrebbe persino ...

Tirreno-Adriatico 2019 - Adam Yates : “Vittoria importante Anche per la classifica generale”; Michael Hepburn : “Non mi aspettavo di vestire la maglia del leader” : E’ stato il lungomare dei test ad alta velocità del ciclismo il palcoscenico della prima tappa della Tirreno Adriatico 2019. Una cronometro a squadre combattuta fino all’ultimo metro e vissuta fino all’ultimo secondo che sul Lido di Camaiore ha regalato forti emozioni agli appassionati e anche qualche pericolo per le condizioni di asfalto bagnato che i corridori hanno dovuto affrontare. A vincere la frazione è stata la Mitchelton-Scott, ...

Lorena BiAnchetti mamma : eccola mentre torna a casa con la figlia Estelle e il marito : I primi giorni da mamma per Lorena Bianchetti. La conduttrice del programma Rai ?A sua immagine? infatti lo scorso 5 marzo ha dato alla luce la sua prima figlia, Estella, nata dalla...

BAnche - Paragone (M5s) : “Il silenzio di Tria sul fondo truffati è imbarazzante. Io e i risparmiatori vogliamo una risposta” : “Se qualcuno sì è dimenticato dei risparmiatori, io no! C’è un silenzio sempre più imbarazzante da parte del ministro Tria sul fondo per i truffati dalle Banche. Adesso basta”. Così il senatore M5s Gianluigi Paragone, presidente designato dal M5s a presiedere la Commissione di inchiesta sulle Banche, in un post in cui reclama: “Io e i risparmiatori vogliamo sapere a che punto siamo con i decreti ...

Gli studenti del programma Erasmus+ nel Regno Unito saranno garantiti Anche in caso di “no deal” : Il Parlamento Europeo ha approvato delle misure d'emergenza per finanziare tutti i progetti iniziati prima del 29 marzo

Il riconoscimento vocale sugli smartphone Android funzionerà Anche senza Internet e aiuterà chi ha problemi fisici : Google ha annunciato che il riconoscimento vocale della tastiera Gboard per smartphone presto funzionerà anche offline. Il colosso statunitense si appresta inoltre a migliorare la grafica del popolare servizio di archiviazione online Google Drive, per renderlo maggiormente fruibile dagli smartphone. Due novità strettamente legate ai dispositivi Android, di cui la prima è di particolare rilevanza per le persone che hanno problemi fisici. Il ...

Usa - mazzette per far entrare i figli al college : arrestate Anche ex vip di Hollywood : mazzette, anche di svariate migliaia di dollari, per far entrare i figli delle star di Hollywood nei più prestigiosi college americani. La Procura di Boston, nei giorni scorsi ha svelato, forse, il più grande scandalo legato ai test per l'ingresso alle università. Quasi 50, per il momento, le persone arrestate. E tra di loro vi sono anche due attrici molto famose: Felicity Huffman, 57 anni, l'efficiente super mamma Lynette Scavo della serie tv ...

Ricerca e università - Anche qui le disuguaglianze non mancano : Uno sbuffo di giallo e un sorriso perché anche se tanti problemi rimangono aperti è innegabile che tanta strada donne e uomini l'hanno percorsa insieme. Un sorriso anche per l' 8 marzo, associato da ...

Tasse - Anche gli Emirati nella nuova lista dei Paradisi fiscali : L'Unione Europea ha aggiornato la lista dei paesi che sono paradiso delle Tasse. Dopo una riunione e un discreto tira e molla, alla fine le idee divergenti hanno trovato una sintesi nel nuovo elenco che i Ventotto hanno approvato a Bruxelles. Tasse, ecco i nuovi Paradisi fiscaliI Paradisi delle tase sono quei paesi che hanno giurisdizioni "non cooperative ai fini fiscali". Proprio per questo saranno soggetti a particolare controllo da parte ...

Lala uccisa per rapina : l'ipotesi degli investigatori inglesi sulla morte della 26enne bresciana a MAnchester : La ragazza è stata trovata morta nell'appartamento che condivideva con altre ragazze. Fermati due giovani di origini senegalesi come Lala, che dalla provincia di Brescia si era trasferita in Inghilterra tre anni fa per cercare lavoro

Boeing - Anche l'Ue ferma il 737 Max : solo gli Usa resistono : La compagnia garantisce che l'aereo nel mirino delle autorità di mezzo mondo è sicuro, ma allo stesso tempo annuncia che nelle prossime settimane il software del pilotaggio automatico sarà aggiornato ...

Spinazzola-Bernardeschi-Kean - il trio italiano delle meraviglie : la Juve lancia i giovani Anche in Champions - il futuro è sempre più Azzurro : Si è concluso il match di ritorno valido per gli ottavi di finale di Champions League, sono scese in campo Atletico Madrid e Juventus, partita impressionante della squadra di Massimiliano Allegri che ha staccato il pass per i quarti di finale. Cristiano Ronaldo ha deciso di prendersi sulle spalle la squadra ma il vero uomo del match è stato Bernardeschi, adesso la Juventus si candida ad essere una delle principali candidate alla vittoria ...

VIDEO MAnchester City-Schalke 04 7-0 - Highlights - gol e sintesi Champions League. Sfida sul velluto per gli inglesi : Devastante il Manchester City, che nel ritorno degli ottavi di Champions League annichilisce per 7-0 lo Schalke 04 dopo aver vinto in trasferta 2-3 in Germania. GLI Highlights DI Manchester City-Schalke 04 7-0 IL VANTAGGIO DI AGUERO #ManchesterCity 1:0 #Schalke / #ChampionsLeague / Round of 16 / 33' #Aguero (pen)#MCIS04 https://t.co/lYistqSFe7 — VIDEOGoals HD (@VIDEOGoalsHD) March 12, 2019 LA DOPPIETTA DI ...