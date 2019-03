Sfuma il sogno di Paris

Atp Finals - Sfuma il sogno Torino : nessun accordo sulle garanzie economiche : sfuma tra le polemiche il sogno delle Atp Finals per Torino. Il governo, infatti, non ha trovato l'accordo sui 78 milioni di euro necessari a garantire il dossier della candidatura per il prestigioso ...

Coppa Italia – Juve eliminata - Sfuma il sogno Triplete : le esilaranti reazioni social [GALLERY] : Juve ko, sfuma il sogno Triplete: il web non risparmia i bianconeri, nella gallery le esilaranti reazioni social Un clamoroso colpo di scena, questa sera, dallo Stadio Atleti Azzurri d’Italia: l’Atalanta ha eliminato la Juventus dalla Coppa Italia, staccando così il pass per le semifinali della competizione. Un brutto colpo per la squadra guidata da Massimiliano Allegri che dice così definitivamente addio al sogno Triplete. Non ...

A Sydney Sfuma il sogno di Seppi : Andreas Seppi non ce l'ha fatta. E nella finale del torneo di Sydney ha dovuto arrendersi al rivale australiano Alex de Minaur, che ha vinto in due set con il punteggio di 7-5 7-6. Per de Minaur è la ...