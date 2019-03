Gazzetta | “De Laurentiis cederebbe Insigne oltre 100 milioni e non Koulibaly”

ilnapolista

(Di lunedì 11 marzo 2019) È tutto nelle mani di Mino Raiola Anche laovviamente scrive del casoe mette a fuoco un passaggio importante. Sarebbe Lorenzoe non Kalidou Koulibaly il prescelto dal Napoli per far casa in vista della prossima campagna acquisti. Anche perchénon sembra contento, scalcia, è insoddisfatto.al fatto – questo lo aggiungiamo noi – che guadagna meno di Koulibaly.Ecco cosa scrive laNon è una novità che all’attaccante del Napoli sono interessati diversi club europei pronti ad un inve­stimento importante. De Lau­rentiis si potrebbe convincere con un’offerta che parta dai 100. Insomma, intorno al capitano aprirebbe un’asta, sostenuto anche dal lavoro di Mino Raiola, il manager del giocatore (e anche del messicano Lozano che piace tanto ad Ancelotti). In pratica il presi­dentee non Koulibaly, che ...

