Tav | Conte scrive a Francia e Ue Giorgetti | per fermarla serve il Parlamento Di Maio

Conte rinvia ma la Tav va avanti Salvini : non si blocca : di Mario Ajello dal nostro inviato MILANO 'Questa cosa non la dico, sennò i 5Stelle si arrabbiano...'. Da dietro a un cespuglio, nel giardinetto dell'hotel Principe di Savoia, tradizionale salotto ...

Tav - Salvini : 'La faremo'. Conte : 'Ora la parte più difficile : il confronto con Francia e Ue' : 'C'è di mezzo - ha spiegato Salvini a margine della scuola di formazione politica della Lega, a Milano - la discussione con la Francia, con la Ue e la revisione del progetto come previsto e, quindi, ...

Di Maio e Salvini vogliono sbloccare le infrastrutture italiane. Giorgetti è d’accordo con Conte sulla Tav : Si cerca di fare un punto sulla situazione, i ministri Salvini e Di Maio sui cantieri per le infrastrutture italiane. Giorgetti avverte sulla TAV e si trova d’accordo sulle scelte di Conte «Ricordatevi che per fermare definitivamente la Tav occorre un passaggio parlamentare perché si tratta di un Trattato internazionale approvato dal Parlamento e né … Continue reading Di Maio e Salvini vogliono sbloccare le infrastrutture italiane. ...

Giovanni Maria Flick all'Huffpost sul caso Tav : "Avvocato Conte - scusi : non siamo in tribunale!" : "Mi scusi, ma secondo lei quella è una soluzione? Per me ci dovrebbe essere un limite all'ambiguità". Giovanni Maria Flick ne ha viste tante, da giurista e da ministro, ma non nasconde la sua preoccupazione per la gestione del Governo su alcuni dossier fondamentali, come la Tav Torino-Lione. "Ma vogliamo dire che nella gran confusione delle lingue, ieri non è cambiato nulla? Non sono bandi, ma avis de marchés, le ...

Tav - vox tra attivisti e porTavoce M5s : “Chi vince tra Di Maio e Salvini? Conte. No all’opera ma il governo non deve cadere” : “Il vero vincitore del braccio di ferro Salvini-di Maio? Il premier Conte”. Una frase comune tra gli attivisti del Movimento Cinque Stelle che hanno partecipato alla tappa milanese del Villaggio Rousseau. Tra i corridoi della Fondazione Stelline, gli attivisti esaltano il ruolo di mediatore del Presidente del Consiglio. “Sono due attori, ognuno sta facendo la sua parte, ma in questo momento Di Maio la sta recitando meglio” racconta un altro ...

'La non soluzione Conte sulla Tav è solo fuffa - una supercazzola' - Renzi - : Roma, 10 mar., askanews, - 'Quella di Conte è una non soluzione. E' fuffa. Una supoercazzola, una incredibile presa in giro. Prendono tempo con un piccolo escatomage giuridico per rinviare ancora di ...

Tav/ Renzi : non soluzione Conte è solo fuffa - una supercazzola : Roma, 10 mar., askanews, - "Quella di Conte è una non soluzione. E' fuffa. Una supoercazzola, una incredibile presa in giro. Prendono tempo con un piccolo escatomage giuridico per rinviare ancora di ...

Tav - Conte chiama Macron e Juncker : 'pausa di riflessione' : Rientrata la crisi di governo sulla Tav è partita la trattativa con Parigi e Bruxelles. Domani Telt, la società che gestisce l'opera, darà il via alle dichiarazioni di interesse per non perdere i 300 ...

La soluzione di Conte sulla Tav - per il prossimo futuro : Ecco come il presidente del Consiglio spera di convincere Parigi e Bruxelles di rivedere l'opera nodo del governo

Tav - Giuseppe Conte e Luigi Di Maio salvati dal 'lodo Siri' : il colpo di genio del senatore leghista : Un leghista ha salvato Luigi Di Maio , per ora,. Ironie della sorte: sulla Tav il premier Giuseppe Conte alla fine si è aggrappato al ' Lodo Siri ', la geniale trovata di Armando Siri . Il ...

DIETRO LE QUINTE/ Tav - "guerra fredda" M5s-Lega fino alle europee - e addio Conte - : L'escamotage delle clausole di dissolvenza consente alla Tav di procedere per 6 mesi senza spese per il governo. M5s e Lega si sfideranno alle europee

Tav - Giuseppe Conte e Luigi Di Maio salvati dal "lodo Siri" : il colpo di genio del senatore leghista : Un leghista ha salvato Luigi Di Maio (per ora). Ironie della sorte: sulla Tav il premier Giuseppe Conte alla fine si è aggrappato al "Lodo Siri", la geniale trovata di Armando Siri. Il sottosegretario alle Infrastrutture si era presentato al vertice di Palazzo Chigi di mercoledì sera insieme a Matt

Tav - Conte : "L'analisi costi-benefici ha retto allo stress test di Salvini | I dati sono chiari" : A "Il Fatto Quotidiano" il premier spiega che "finché ci sarò io a Palazzo Chigi non permetterò a nessuno di deviare le mie decisioni per ragioni di parte, ideologiche o affaristiche".

Tav - rinvio bandi a dopo Europee. Lunedì solo avis de marchés. Conte : “Soprassediamo” : Si va verso un rinvio per i bandi dei lavori per la Tav, a dopo le elezioni Europee. Lunedì al consiglio di amministrazione della Telt (l'azienda Tunnel Euralpin Lyon Turin, di proprietà al 50% dello Stato francese e al 50% delle Ferrovie dello Stato Italiane) si darà il via libera solo alla pubblicazione degli "avis de marchés", cioè gli inviti alle imprese a presentare le proprie candidature. E' quanto afferma la società Telt nella sua ...