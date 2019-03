Tassi Usa | la Fed | nessun rialzo Powell | Occorre avere pazienza

Usa - la Fed non rialza Tassi : Nulla nelle prospettive economiche richiede una risposta immediata da parte della Fed. Così il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell , spiega la decisione della banca centrale americana di ...

Usa - la Fed non interverrà sui Tassi d'interesse : "Con l'economia bisogna avere pazienza" : NEW YORK - Nulla nelle prospettive economiche richiede una risposta immediata da parte della Fed. Lo afferma Jerome Powell , ribadendo la necessità di un approccio basato sulla 'pazienza' da parte ...

Australia : banca centrale lascia Tassi fermi all'1 - 5%. Timore per spese consumi causa calo prezzi immobiliare : La banca centrale Australiana RBA, Reserve Bank of Australia, ha annunciato di aver lasciato i tassi invariati all'1,5%. Nel comunicato, si legge che "il basso livello dei tassi sostiene l'economia" e che ci sono stati progressi sul fronte dell'occupazione, mentre l'inflazione - che rimane bassa e stabile - dovrebbe segnare una ripresa graduale. Lo scenario di base per l'inflazione è di ...

Forex - dollaro estende rialzo su pausa Tassi Fed : Continua il rally del biglietto verde nei confronti delle principali valute, sostenuto dall'aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro USA, che attraggono gli investitori, dopo che la Federal ...

Fed conferma approccio 'paziente' sui Tassi : 'rischi economici fuori dagli Usa' : "Riteniamo le attuali condizioni economiche positive e l'outlook favorevole", ha detto Powell, prevedendo che nel 2019 l'economia americana "crescerà a un ritmo sostenuto, anche se leggermente ...

Napoli - la guerra dei Tassisti : 'Via chi usa le app' : Uber non è mai arrivata. Si è fermata a Roma , per pochissimo, senza scendere. Car2go, l'auto che si noleggia tramite app al costo di pochi euro neanche ci ha provato a espandersi dalla capitale , ...

Napoli - la guerra dei Tassisti : «Via chi usa le app» : Uber non è mai arrivata. Si è fermata a Roma (per pochissimo) senza scendere. Car2go, l'auto che si noleggia tramite app al costo di pochi euro neanche ci ha provato a espandersi...

Usa - crescono timori recessione. La Fed alzerà i Tassi solo una volta nel 2019 : 'Certamente ha senso che la Fed prenda una pausa sulla politica per vedere come andranno le cose'. Al momento le stime indicano una crescita economica al 2,4% medio quest'anno, un dato più basso ...

Bowman - Fed - convinta da approccio 'paziente' sui Tassi Usa : "Se guardo i numeri del lavoro e dell'inflazione, la nostra economia è ben posizionata", ha dichiarato lunedì nel corso di una conferenza della American Bankers Association a San Diego. "Penso che la ...

Per Mester - Fed - nuovo rialzo Tassi legato a economia Usa : "Se alcuni dei rischi al ribasso per l'outlook si manifesteranno e l'economia si rivelasse più debole del previsto, mettendo a repentaglio i nostri obiettivi di doppio mandato, dovrò adeguare le mie ...

La Fed conferma la pausa sui Tassi Usa - ecco perché le altre banche centrali la seguiranno : 'La Federal Reserve può permettersi il lusso della pazienza'. Sono le parole pronunciate ieri dal governatore Jerome Powell, che nei fatti suggellano la svolta monetaria negli USA, con una pausa sul ...

Perché investire in bond Usa (con Tassi fino al 3%) ora è più rischioso : I tassi nominali degli Usa sulla parte breve della curva oggi non hanno rivali. Sono più alti persino di quelli della Grecia e viaggiano con 200 punti base in più dei bond governativi italiani. Nonostante ciò per un investitore dell’area euro prendere posizione sui Treasury potrebbe rivelarsi poco prudente in questa fase, a causa delle prospettive del dollaro...

Perché investire in bond Usa - con Tassi fino al 3% - ora è più rischioso : «Dalle elezioni in poi, invece, prevediamo un rallentamento ulteriore dell'economia Usa - continua De Luca - con una probabilità più alta di un taglio dei tassi in Usa o addirittura di un eventuale ...

Milano-Meda - arrestato il pirata che ha causato l'incidente in cui è morto il Tassista : Nella notte fra il 12 e il 13 gennaio sulla provinciale Milano-Meda un tassista ha perso la vita. L'uomo, Eugenio Fumagalli, infatti, era sceso dalla sua auto per andare a soccorrere due fidanzatini che avevano appena fatto un incidente stradale. Ma proprio mentre tenta di aiutare i due viene a sua volta travolto da altre due auto.Oggi, lunedì 21 gennaio la polizia ha reso pubblico il video, girato dalla telecamera montata su un'auto di ...