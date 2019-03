Pregiudicato dice di essere Shevchenko | ma viene arrestato

ilgiornale

(Di sabato 9 marzo 2019) Quando è stato fermato dai carabinieri ha detto diAndrej, l"ex indimenticato calciatore del Milan, ma i militari non si sono lasciati ingannare e lo hanno. Seppure la somiglianza con il giocatore ucraino era evidente, le forze dell"ordine hanno riconosciuto il volto di unpolacco di 40 anni, fuggito di casa nonostante fosse agli arresti domiciliari. A quel punto lo hanno bloccato e condotto in una casa circondariale.La singolare vicenda è accaduta a Boscoreale, nel Napoletano, dove il malvivente risiede da anni. I militari lo hanno trovato ubriaco all"interno di un casolare di campagna. Una settimana fa il 40enne aveva fatto perdere le sue tracce, nonostante avesse l"obbligo di non lasciare la propria abitazione, perché accusato di una serie di furti di pannelli fotovoltaici.Dopo giorni di ricerche, i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo in ...

