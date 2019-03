romadailynews

(Di venerdì 8 marzo 2019) Errore: L'attributo resource non è valido.VIABILITÀVENERDÌ 8 MARZOORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PERDA VIA C. COLOMBO A VIA TUSCOLANA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA PONTE DI NONA ALL’INCROCIO CON VIA PRENESTINA SEMPRE IN ZONA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN ALTRO INCIDENTE IN IN VIA ANTONIO CAPETTI AL BIVIO CON VIA VALENTINO CERRUTI POSSIBILI DISAGI ANCHE IN VIA DI DECIMA PER UN INCIDENTE ALL’INCROCIO CON VIA CAMILLO SABATINI. SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI E CODE DA VIA SALARIA A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO LO STADIO OLIMPICO, E ALL’ALTEZZA DI VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE VIA DELLE VALLI, PROSEGUENDO SULLA TANGENEZIALE EST . VERSO SAN GIOVANNI, CODE TRA LA VIA TIBURTINA E LA RAMPA D’INGRESSO ...

MondoPalermo : Palermo, via Roma riaperta al traffico solo a metà - romadailynews : Traffico Roma del 08-03-2019 ore 13:30: VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 13:20 DALLA… - PLRomaCapitale : #traffico #Roma: via di Villa Bonelli, tra via della Magliana Nuova e via Ernesto Nathan, STRADA CHIUSA AL TRAFFICO… -