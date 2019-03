Golf | Molinari super | fa hole in one all' Arnold Palmer Invitational - Video

Golf – Francesco Molinari protagonista dell’Arnold Palmer Invitational : ottima partenza e ‘hole in one’ per l’azzurro : Francesco Molinari ottavo nell’Arnold Palmer Invitational: l’azzurro parte bene e realizza un fantastisco ‘hole in one’. In vetta c’è Rafa Cabrera Bello Francesco Molinari grande protagonista nel primo giro dell’Arnold Palmer Invitational, che ha concluso all’ottavo posto con 69 (-3) colpi dopo aver realizzato una spettacolare “hole in one””. Sul percorso del Bay Hill Club & Lodge (par 72) di Orlando in Florida, ...

Golf - PGA Tour 2019 : Francesco Molinari ottavo dopo il primo giro dell’Arnold Palmer Invitational - in testa Rafa Cabrera Bello : Il primo giro dell’Arnold Palmer Invitational, sul par 72 del Bay Hill Club and Lodge di Orlando, si conclude con la presa della testa di un ottimo Rafa Cabrera Bello: lo spagnolo, che non si vedeva ai piani alti da un po’ di tempo, chiude le prime 18 buche in 65 colpi, precedendo l’americano Keegan Bradley, secondo a -5. Al terzo posto, oltre agli uomini di casa Phil Mickelson, Bubba Watson, Billy Horschel e Patrick Rodgers, ...

Golf - European Tour 2019 : al Qatar Masters cominciano in testa Arnaus e Walters. Decimo Edoardo Molinari - giornataccia per gli altri italiani : Si è concluso per quasi tutti il primo giro del Qatar Masters, in corso al Doha Golf Club. Soltanto l’australiano Lucas Herbert, il sudafricano Louis De Jager e l’inglese Tom Murray sono stati fermati all’ultima buca (che per loro è la 9 invece della 18, dato che sono partiti dalla 10) per concluderla domani mattina. Al comando si posiziona il duo composto dallo spagnolo Adri Arnaus, ventiquattrenne che l’anno scorso ha ...

Golf – Commercial Bank Qatar Masters : ottima partenza di Edoardo Molinari : Eurotour: nel Qatar Masters bella partenza di Edoardo Molinari. Guidano la graduatoria Adri Arnaus e Justin Walters. In ritardo gli altri azzurri Edoardo Molinari, decimo con 69 (-3) colpi, ha effettuato una bella partenza nel Commercial Bank Qatar Masters (European Tour) in svolgimento sul percorso del Doha Golf Club (par 72),a Doha nel Qatar, dove sono al vertice con 67 (-5) lo spagnolo Adri Arnaus e il sudafricano Justin Walters. E’ ...

Golf - Pga Tour : Francesco Molinari all’Arnold Palmer Invitational - forfait Tiger Woods : Francesco Molinari torna in campo all’Arnold Palmer Invitational: a Orlando in campo sei dei primi dieci giocatori del ranking mondiale. forfait di Tiger Woods Francesco Molinari torna in campo nell’Arnold Palmer Invitational (7-10 marzo), il torneo del PGA Tour dedicato al grande campione americano scomparso nel 2016, che avrà luogo al Bay Hill Club & Lodge di Orlando in Florida. Difende il titolo Rory McIlroy, numero sei ...

Golf - PGA Tour 2019 : Francesco Molinari di nuovo in gara all’Arnold Palmer Invitational con buona parte dei migliori : Il PGA Tour arriva a un punto della stagione in cui incontra un pezzo importante della sua storia: l’Arnold Palmer Invitational. Nato nel 1966 come Florida Open, il torneo ha poi assunto tutta una serie di diverse denominazioni fino ad arrivare all’attuale, che viene dal nome di colui che vinse questo torneo nel 1971 e che, fino alla morte avvenuta nel 2016, ha posseduto il Bay Hill Club and Lodge, il luogo dove l’evento si ...

Golf - WGC-Mexico Championship 2019 : Dustin Johnson in trionfo davanti a Rory McIlroy. Buon 17° Francesco Molinari : Finisce con il trionfo di Dustin Johnson il WGC-Mexico Championship 2019. Il trentaquattrenne nato a Columbia (South Carolina) ha letteralmente dominato la scena, concludendo i quattro giri sul par 71 del Chapultepec Golf Club di Città del Messico in -21, che tradotto in colpi significa 263 (64 67 66 66). Per Johnson si tratta del sesto trionfo in un torneo del WGC: sarebbe record, se non esistesse un signore di nome Tiger Woods che di questi ...

Golf – WGC Mexico Championship : Dustin Johnson aumenta il suo vantaggio - Molinari sempre tredicesimo : Il Golfista italiano rimane in tredicesima posizione nel primo dei quattro eventi stagionali del World Golf Championship, in testa sempre Johnson Francesco Molinari è rimasto al 13° posto con 208 (71 67 70, -5) colpi nel WGC-Mexico Championship dove Dustin Johnson, numero tre mondiale, ha girato in 66 (-5) e con lo score di 197 (64 67 66, -16) ha messo una seria ipoteca sul titolo portando a quattro colpi il vantaggio su Rory McIlroy (201, ...