E' una delle donne più famose della tv : la riconoscete? : A vederla così, il viso acqua e sapone e lo sguardo da bimbetta, si fa fatica a riconoscerla visto che oggi è una delle donne più potenti della tv e ci ha abituati a look sicuramente più sexy. Barbara ...

Trovata una nuova vulnerabilità in Facebook Messenger : a rischio i contatti delle vittime : Facebook Messenger sarebbe affetto da una vulnerabilità Trovata lo scorso anno anche nel popolare social network. Ecco tutti i dettagli L'articolo Trovata una nuova vulnerabilità in Facebook Messenger: a rischio i contatti delle vittime proviene da TuttoAndroid.

8 marzo - il digitale può ridurre il gender gap. E il lavoro agile è una delle possibilità : di Marta Coccoluto* Ma come fa a far tutto? era il titolo di una commedia sulla funambolica vita di Kate, moglie, mamma di due figli e un lavoro nel mondo degli investimenti finanziari. Una lista delle cose da fare che toglie il sonno e poi… i colleghi che vogliono farti le scarpe, i figli e quel magone del non esserci abbastanza. Era il 2011 e il work life balance, ovvero quell’equilibrio tra la vita lavorativa e quella professionale che non ...

La forza delle donne : una battaglia per i diritti che riguarda tutti noi : Una democrazia cresce assieme ai diritti che garantisce: più cittadini vengono tutelati più le libertà collettive si rafforzano. E poiché le donne sono la maggioranza dei cittadini, garantire loro eguaglianza significa rendere tutti noi più forti, sicuri, coesi nel rispetto delle libertà fondamentali di ogni individuo. Da qui la necessità di fermar...

'Le scritture delle donne in Europa' : una storia alternativa della letteratura : Intanto, pittrici, cantanti, musiciste, scultrici e attrici occupano il loro posto, chi in accademia chi nei salotti; filosofia e scienza non sono più discipline solo maschili e, anzi, si creano ...

A Scorrano si insedia la commissione comunale per le pari opportunità e il rispetto delle differenze di genere : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Festa della donna - la maternità come diritto e non come dovere : l’86 - 4% delle famiglie monogenitore poggia su una donna - sono circa 900mila in Italia : Nel 1983 erano meno di mezzo milione, nel 2005 non superavano le 600mila unità. Oggi sono un milione e 34mila. Il fenomeno dei nuclei monogenitoriali Italiani, fotografato dall’Istat, è in costante aumento e riflette i cambiamenti socioculturali in atto. Un sesto delle famiglie Italiane è composto da un genitore solo e da un figlio minore, nell’86,4% il genitore è la donna. sono quasi 900mila in Italia le donne sole con un figlio, contro ...

Animali - WWF : a Maratea salvata una tartaruga che aveva ingerito l’involucro di plastica delle sigarette : 1/7 ...

Brie Larson star di una serie tv ambientata nel mondo delle spie : ... ambientata nel mondo dei talk show televisivi in onda sugli schermi nelle prime ore della mattina, e a Defending Jacob che ha come star Chris Evans, collega di Brie nel mondo dei cinecomic Marvel in ...

Sijia Chen - ESCLUSIVA ad una delle protagoniste del programma 'Donnavventura' : La bellissima Sijia Chen di 'Donnavventura' ci parla dei suoi numerosi viaggi Hai girato il mondo e diversi continente nella spedizione televisiva: qual è il posto che ti ha colpito maggiormente e ...

Nino Formicola contro l’Isola : “una delle pagine più brutte della tv italiana” : Nino Formicola difende Riccardo Fogli e si scaglia contro l’Isola dei Famosi a Mattino 5 Nino Formicola prende le difese di Riccardo Fogli e si scaglia contro l’Isola dei Famosi, che lo scorso anno lo vedeva trionfare. Inaspettatamente l’ex naufrago si lascia andare a una dura critica nei confronti del noto reality e lo fa […] L'articolo Nino Formicola contro l’Isola: “Una delle pagine più brutte della tv ...

Anticipazioni Il paradiso delle signore : Elena organizza una cena di commiato : La soap opera 'Il paradiso delle signore' è riuscita ad ottenere l'apprezzamento di milioni di telespettatori italiani, curiosi di conoscere i retroscena riguardanti la vita dei personaggi principali. Le Anticipazioni degli episodi trasmessi su Rai 1, dall'11 al 15 marzo, fanno notare che Elena avrà un incontro con la madre che la convincerà a fare ritorno in Sicilia. La ragazza deciderà di accettare la richiesta della famiglia, provocando il ...

Macron : "Napoli per me è speciale - come diceva Stendhal : con Parigi è una delle 2 capitali d'Europa" : Il presidente francese nell'intervista alla Rai parla solo del capoluogo partenopeo e di Eduardo De Filippo

Astronomia : la Nebulosa Laguna “catturata” in una magnifica immagine - una delle prime osservazioni di SPECULOOS : Se tu avessi un nuovissimo telescopio all’avanguardia, cosa guarderesti prima? I ricercatori dello SPECULOOS Southern Observatory composto da quattro piccoli telescopi, ciascuno con uno specchio primario di 1 metro – hanno scelto di vedere la Nebulosa Laguna. Il risultato è questa magnifica immagine, una delle prime osservazioni di SPECULOOS. La nebulosa è una nuvola di polvere e gas nella nostra galassia dove nascono nuove stelle, ...