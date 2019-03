MotoGp Honda | Lorenzo | «Abbiamo un potenziale enorme»

La MotoGp riaccende i motori. Si riparte dal Qatar - favoriti Dovizioso e Marquez - a 3.75 su Sisal Matchpoint. Continua anche nel 2019 il dominio Honda : Marquez favorito per il Mondiale a 1.70 : La Moto Gp riaccende i motori e riparte dal Qatar, il primo appuntamento della stagione 2019 è il circuito di Losail. A vincere la tappa lo scorso anno è stato Andrea Dovizioso che, secondo i bookmaker di Sisal Matchpoint, potrebbe confermare la buona tradizione nel deserto: da 4 anni infatti, la Ducati non manca il podio in Qatar. Dovizioso è dunque il favorito, a 3.75 e condivide il primo posto nei pronostici con il Campione del mondo ...

MotoGp - Mondiale 2019 : Ducati - ora o mai più. La GP19 ha tutto per sfidare la Honda senza timori : Il countdown procede spedito e l’inizio del Mondiale 2019 di MotoGP è sempre più vicino. Sul circuito di Losail (Qatar), il Circus delle due ruote inizierà le sue esibizioni e nella classe regina le attese sono molte. Ci si aspetta un’annata entusiasmante, laddove solo i più coraggiosi sapranno spuntarla lungo un percorso lastricato di prove difficili. La Ducati, da par suo, ha un chiaro obiettivo: porre fine all’egemonia di ...

MotoGp – Bagnaia non ha dubbi - dal Dream Team Honda a Valentino Rossi : le parole sulle condizioni del Dottore fanno sognare i fan : Dal Dream Team Honda a Valentino Rossi: Pecco Bagnaia non ha dubbi sui suoi rivali alla vigilia dell’esordio in MotoGp La stagione 2019 di MotoGp è ormai alle porte: domenica si disputerà il primo Gp dell’anno, in Qatar, ma già a partire da giovedì si vivranno le prime emozioni con la primissima conferenza stampa dei piloti dell’anno, seguita, venerdì, dalle prime sessioni di prove libere. Tante le novità del 2019: da ...

MotoGp - Mondiale 2019 : la grande incognita Yamaha. Gestione delle gomme decisiva : riuscirà a colmare il gap da Honda e Ducati? : “Essere o non essere, questo è il problema“. Scomodare una così famosa citazione può sembrare ardito ma la Yamaha in questi ultimi due anni più volte si è trovata al cospetto di un dubbio amletico sulla propria identità. Una moto che, nel giro di pochissimo tempo, da oggetto del desiderio di tanti si è tramutata in enigma insolubile. Le zero vittorie di Valentino Rossi nel 2018 sono un dato emblematico delle grandi difficoltà della ...

MotoGp - tutti contro Honda : in Qatar parte la sfida al trono di Marquez : C'è il dream team da una parte, con Marquez e Lorenzo, e il Team Rosso dall'altra. Rosso speranza ovviamente, quella di Dovizioso e Petrucci , neo acquisto che ha entusiasmato ai test invernali ...

MotoGp - Franco Morbidelli : “La Yamaha è molto amica del pilota - ma Ducati e Honda sono favorite” : Franco Morbidelli si prepara a vivere il suo secondo anno in MotoGP. Il pilota romano è passato in questa stagione alla Yamaha e punta ad una stagione di rilancio dopo un primo anno difficile, anche perchè arrivava da campione della Moto 2. Morbidelli si racconta così alla Gazzetta dello Sport: “E’ stata dura. Dopo un anno e più con vittorie, podi e pole ti abitui a certi risultati e anche quando non ero competitivo sapevo che le ...

MotoGp - Mondiale 2019 : Marc Marquez e Jorge Lorenzo. Due galli nello stesso pollaio : difficile gestione per la Honda : Se la Honda voleva ravvivare il Mondiale MotoGP 2019 c’è riuscita ampiamente, anche ben prima dell’avvio della stagione che inizierà ufficialmente nel corso di questo fine settimana nel deserto di Losail. La creazione della sua line-up, Marc Marquez e Jorge Lorenzo, si può leggere in tre modi decisamente differenti. In primo luogo come volere andare in “all in”. Ovvero allestire la coppia migliore possibile mettendo ...

MotoGp - Mondiale 2019 : i favoriti. Andrea Dovizioso sfida il Dream Team Honda. Valentino Rossi sogna di inserirsi : Il tempo dell’attesa sta per scadere e presto subentrerà il cronometro, quello vero. Nel pRossimo weekend il Mondiale 2019 di MotoGP inizierà e le ipotesi e le sensazioni lasceranno spazio al rumore dei motori e al sapore dell’asfalto. Sotto le luci dei riflettori di Losail (Qatar) prenderà il via un’annata nella quale non ci si annoierà di certo e in cui il livello di competizione sarà ancor più spietato. Il tema è il ...

MotoGp ai nastri di partenza - dal 'dream team Honda' alla Ducati italiana : Il vice campione del mondo nei test non ha mai cercato il tempo. un segno di consapevolezza dei propri mezzi, ma non si pu nemmeno dire che si sia nascosto o che sia contento al 100% di quanto ha ...

MotoGp - Puig infuriato con la KTM : il responsabile Honda risponde per le rime a Pierer sul caso Pedrosa : Il responsabile della Honda ha parlato degli obiettivi per la nuova stagione, lanciando una frecciatina al CEO della KTM riguardo Pedrosa La stagione di MotoGp è pronta a cominciare, l’appuntamento è fissato per il prossimo week-end a Losail, dove si terrà l’attesissimo Gp del Qatar. La Honda parte con l’obiettivo di difendere i titoli vinti nel 2018, lo farà con una coppia di piloti scintillante, che unisce Marc Marquez ...

MotoGp Honda - Lorenzo : «Possiamo essere subito competitivi» : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', ROMA - Jorge Lorenzo è contento del lavoro con la Honda durante i test di ...

MotoGp Honda - Lorenzo : «Abbiamo un potenziale enorme» : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', ROMA - Jorge Lorenzo è soddisfatto del lavoro con la Honda durante i test di ...

MotoGp - Test Losail 2019 : Marc Marquez e Jorge Lorenzo in ripresa e la Honda cresce : La scadenza del 10 marzo è ormai vicina. Sotto le luci artificiali di Losail (Qatar) il grande Circus del Motomondiale tornerà a regalare emozioni agli appassionati e l’ormai tradizionale appuntamento qatariano è il proemio ideale alla stagione che sta per cominciare. La classe regina sarà, come è logico, la vera fonte d’attrazione e proprio lungo i 4.5 km del circuito arabo che le nuove moto 2019 si sono esibite per Testare il ...

MotoGp Honda - Marquez : «Abbiamo lavorato bene» : E' stato un po' difficile con il vento e la temperatura in pista stasera, ma abbiamo comunque fatto ciò che ci serviva ', ha concluso il campione del mondo in carica. LORENZO PRONTO - 'Abbiamo ...