Ftse Mib | tanti sell dopo Draghi Come spiegare questa reazione?

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 7/03/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Si muove in territorio negativo il principale indice della Borsa di Milano , che si attesta a 20.630, con un calo dell'1,06%. Attesa per il resto della seduta un'estensione ...

Azionario italiano in accelerazione : Ftse Mib +0 - 66% : Accelera al rialzo l'Azionario italiano dopo le decisioni della Bce in materia di politica monetaria e in attesa della conference call del presidente della banca centrale Mario Draghi: FTSE MIB +0,66%, FTSE Italia All share +0,56%, FTSE Italia Mid Cap -0,13% e FTSE Italia Star -0,...