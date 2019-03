Catania.Rogo in abitazione,muore 70enne

Un francese, da tempo residente a Riposto, nel catanese, è morto per intossicazione da fumo a causa dell'incendio scoppiato nella sua. Ilè stato spento dai Vigili del Fuoco di Acireale. Per entrare, i pompieri hanno dovuto forzare il cancello d'ingresso della casa e si sono adoperati per circoscrivere le fiamme che rischiavano di propagarsi alle abitazioni vicine. L'uomo è apparso subito in gravi condizioni ed è poi morto all'ospedale dopo il ricovero.(Di giovedì 7 marzo 2019)

