Porto-Roma 3-1 | la Champions dei giallorossi finisce tra delusione e rabbia Giallorossi

Champions - la Roma crolla contro il Porto ai supplementari : giallorossi eliminati : La Roma saluta la Champions League, il Porto vola ai quarti di finale. Allo stadio Do Dragao, i giallorossi escono sconfitti per 3-1 dopo i tempi supplementari al termine di una gara emozionante e in cui è successo di tutto. Tempi regolamentari che si chiudono per 2-1, stesso risultato dell'andata,

Pagelle Porto-Roma 3-1 - Champions League : non basta De Rossi. Ingenuità di Florenzi : La pioggia di Oporto saluta nel peggiore dei modi l’avventura della Roma nella Champions League 2018/19. Il Porto vince per 3-1 al Dragao contro i giallorossi e passa incredibilmente ai quarti di finale, grazie ad un calcio di rigore di Telles a pochi minuti dal 120esimo minuto di gioco. Nella formazione di Eusebio Di Francesco il migliore di tutti è sempre De Rossi, mentre i terzini destri, prima Karsdorp, quindi Florenzi, combinano solo ...

Porto-Roma : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale-FINALE (3-1) : Porto-Roma: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale- FINALE (3-1) diretta Porto-Roma: la cronaca dei tempi supplementari FINE PARTITA 120+5′ Kolarov crossa in mezzo, c’è molta confusione in area, nessuno la prende fin quando la difesa portoghese spazza via. 120+4‘ Hernani tira col sinistro ma la palla finisce sopra la traversa. 120+3′ L’ARBITRO NON VA A RIVEDERE L’AZIONE AL VAR, ...

Champions League - la Roma è out tra le proteste : il Porto “Var” ai quarti! : Roma sfortunata e condannata dal Var: giallorossi fuori dalla Champions League, sconfitti 3-1 dal Porto in una serata disgraziata La Roma è fuori dalla Champions League, al termine di un duello molto combattuto contro il Porto, condannata dal Var negli ultimi minuti di gioco. Dopo il 2-1 per i giallorossi della gara d’andata, gli uomini di Di Francesco si sono recati in Portogallo consapevoli di dover affrontare una vera e propria ...