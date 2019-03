Il Napoli torna a subire gol | ma non subisce la Juve

ilnapolista

(Di domenica 3 marzo 2019) Si chiude con una sconfitta per ilil big match della 26 giornata di serie A. Dopo 5 partite la formazione di Carlo Ancelottigol per mano di Pjanic, su punizione dopo l’espulsione di Meret, e Emre Can.Finisce in pareggio invece per quanto riguarda le espulsioni, una per parte con Meret prima e Pjanic poi. Sono 36 le partite giocate in questa stagione per ilcon 21 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. I gol segnati sono 60 in tutte le competizioni, 26 quelli subiti. In campionato, 17 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte in 26 turni.Diventano 68 le volte in cui lasi è imposta sugli azzurri che restano a quota 31.Lantus mantiene il suo primato, la formazione di Allegri infatti non perde in trasferta da 26 partite. Prima sconfitta al San Paolo per ilinvece che non perdeva esattamente da un anno, contro la Roma (2-4) il 3 marzo ...

imcalledfedee : ABBIMO UN SOGNO NEL CUOOOREEEEE NAPOLI TORNA CAMPIOOOONE ?? #NapoliJuve - FLuccisano : RT @MatteoLuccisano: “Abbiamo un sogno nel cuore... Napoli torna campione”. ???? - CarlaTravierso : Exstases, Ernest Pignon-Ernest torna a Napoli il francese precursore della street art - Assonapoli -