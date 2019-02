Eretici | arriva su Loft il programma di Tomaso Montanari sui “sovversivi” del pensiero di

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 febbraio 2019) “La parola “eretico” viene da un verbo greco che significa “scegliere”: glisono coloro che scelgono con la propria testa, non si accontentano di quella che tutti dicono essere l’opinione giusta, l’ortodossia. Per scegliere pagano un prezzo e se noi oggi possiamo ancora scegliere, ogni giorno della nostra vita, lo dobbiamo agli”. Con queste paroleapre il suo nuovo, intitolato, per l’appunto, “”, realizzato daProduzioni in esclusiva per la piattaforma(www.i.it e app), da un’idea di Alessandro Garramone e Annalisa Reggi con la collaborazione di Matteo Billi, Nanni Delbecchi e Simone Rota. Dieci personaggi – Socrate, Giorgio La Pira, Paolo Veronese, Tina Anselmi, Francesco Borromini, Don Milani, Piero Calamandrei, Hannah Arendt, Papa Francesco e Danilo Dolci – attraverso i quali...

