Teatro a Vittoria | in scena Pasticceri

Teatro Vittoria Colonna : prove di staticità del tetto : Teatro Vittoria Colonna , in corso le prove sulla staticità del tetto . La Commissione straordinaria: Il progetto di messa in sicurezza va avanti

A Carnevale vivi la magia al Teatro Vittoria con Alberto Giorgi “L’Illusionista” : Dal 28 febbraio al 5 marzo il Teatro Vittoria si trasforma in un laboratorio magico dove può accadere l’impossibile. Alberto Giorgi è “L’Illusionista”, direttamente dal cast di “The Illusionists”, record assoluto di incassi a Broadway. Ritorna a grande richiesta al Teatro Vittoria per il Carnevale, Alberto Giorgi L’Illusionista, uno spettacolo di illusionismo unico al mondo che trasporta gli spettatori in un laboratorio alchemico segreto sospeso ...