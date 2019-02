Var | errori fino a dicembre | poi la svolta Ma adesso

Cairo sugli errori della Var : 'Purtroppo ci sono ancora' : Il presidente del Torino Urbano Cairo, 61 anni, insieme al direttore della Gazzetta dello Sport Andrea Monti. Ansa toro d'europa - Il suo ultimo Torino gli sta regalando soddisfazioni: la vittoria di ...

Le Iene Show a caccia di terroristi. Gaetano Pecoraro parla con AlVaro Lojacono : "Con Aldo Moro nulla di personale". Il programma si trasforma in archivio storico : Nella settimana che ha visto rientrare in Italia dopo circa quarant'anni Cesare Battisti, la iena Gaetano Pecoraro mette a segno un colpaccio intervistando il ricercato numero 2 al mondo, ovvero Alvaro Lojacono, che ha avuto un ruolo nel sequestro ed omicidio di Aldo Moro del 1978.Gaetano Pecoraro ha raggiunto Lojacono in Svizzera, a 300 km da Milano. L'incontro si è tenuto al tavolino di un bar, con Lojacono che non ha mostrato parole di ...

Episodi Var - Sibilia : “strumento che aiuta - molti errori sono stati eliminati” : “E’ uno strumento che aiuta, ma ci sono questioni da approfondire. molti errori sono stati eliminati. Ci sono delle problematiche ancora da risolvere, ma mi sembra uno strumento necessario che deve essere migliorato anche rispetto all’approccio che c’e’ stato. C’e’ necessita’ di valutare meglio le azioni e comunque l’autonomia del giudice di gara e’ fuori discussione”. sono ...

Battisti Varca la soglia del carcere di Oristano - l’ex terrorista sconterà l’ergastolo : Cesare Battisti scontera' la condanna all'ergastolo nel carcere di Oristano, senza poter chiedere benefici penitenziari e in isolamento, anche durante il giorno, per 6 mesi. L'ex terrorista è arrivato intorno alle 17.25 nel carcere di Massama, nelle campagne di Oristano. Battisti ha varcato le porte dell'istituto a bordo di un furgone con i vetri oscurati e una quindicina di auto al seguito con sirene spiegate. All'esterno della casa ...

Un volo dell'antiterrorismo italiano potrebbe gia arriVare domani con l'ex brigatista rosso Cesare Battisti arrestato in Bolivia : PRIMAPRESS, - SANTA CRUZ, Bolivia, - Un aereo italiano con a bordo gli uomini dell'antiterrorismo e della Criminalpol sono partiti alla volta di La Paz, la capitale Boliviana per prelevare l'ex ...

Secondo un terrorista pentito - in Italia può arriVare un esercito di kamikaze : "Voglio evitare che vi troviate un esercito di kamikaze in Italia". Sono le parole di un pentito detenuti a Genova che hanno dato un contributo all'operazione del Ros, coordinati dalla Dda di Palermo, culminata nell'esecuzione di 15 fermi per terrorismo e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. "Alcuni terroristi possono giungere in Italia con il loro aiuto", aggiungeva. "Il martirio e la ...

Cristiano Ronaldo dopo la doppietta in Juve-Samp : 'Favorevole al Var - ci sono meno errori. Lasciamo in pace arbitri' : E lo stesso CR7, al termine della partita, ha parlato dell'arbitraggio e della tecnologia: "A mi me gusta el VAR " ha dichiarato in spagnolo a Sky Sport ". sono favorevole, così ci sono meno errori. ...