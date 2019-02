Wilma Facchinetti | lite con Laura Cremaschi per un selfie con Francesco | vola un bicchiere

tvzap.kataweb

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Per unperse la calma: la moglie dell’ormai ex DJ, oggi presentatore e imprenditore, ha infatti tirato dell’acqua (e undi vetro) addosso a, la Bonas del quiz Avanti un altro, dopo che la bionda showgirl aveva chiesto al conduttore ed ex cantante di fare una foto con lei.View this post on InstagramRIPETO HO SOLO CHIESTO UN, come tanti di voi quando mi incontrate in giro! SONO SCIOCCATA!!! Ecco il video per intero dell’aggressione!!!A post shared by(@na) on Feb 24, 2019 at 2:38pm PSTcontroRicapitoliamo i fatti: siamo in un ristorante di Como e, tra gli ospiti del locale, ci sonocon la mogliee la biondissima, nota per essere la Bonas di Avanti un ...