No-Vax | presa di posizione di YouTube | “Niente pubblicità per questi contenuti”

Morbillo in America - la presa di coscienza dei figli dei No Vax : 'Voglio vaccinarmi' : Morbillo e No Vax sono un argomento che ad oggi tiene ancora banco. Il problema legato alle scelte delle persone di non vaccinare i figli è qualcosa che continua a far parlare, accendendo il dibattito nell'opinione pubblica, ma in tutto questo si è perso di vista un punto fondamentale: è giusto decidere per gli altri? Sebbene i bambini di età prescolare non abbiano una libertà decisionale e una scelta consapevole a loro disposizione, si può dire ...