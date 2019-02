Boom di minori stranieri non accompagnati in Friuli Venezia Giulia | mancano tutori legali

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Dardan viene dal Kosovo, è arrivato a Trieste in pulmino nel 2016 pagando 3000 euro a due connazionali per viaggiare da Belgrado all’Italia con altri 5 ragazzi kosovari, tutti minorenni. Ha da poco compiuto 18 anni e spera di finire la scuola, un istituto di termo idraulica, per trovare lavoro subito dopo. Solo così può sperare di restare in Italia. Amjal, nome di fantasia, è invece ancora minorenne del Pakistan e invece racconta di una storia violenta e di una zia che lo salva vendendo dei terreni per pagare il viaggio. Lui ci ha messo un anno ad arrivare passando di trafficante in trafficante e lavorando per sei mesi in Grecia negli oliveti. Quando sarà maggiorenne e avrà i documenti a posto pensa di andarsene da Trieste, probabilmente a Roma dove la comunità pakistana è più grande. Dardan e Amjal sono due dei tantinonarrivati in. ...