Scherma | Europei Cadetti e Giovani 2019 | tripletta azzurra nella sciabola Oro ad

oasport

: Eccezionale tripletta azzurra nella sciabola maschile agli Europei Cadetti e Giovani 2019. Oro ad Emanuele… - OA_Sport : Eccezionale tripletta azzurra nella sciabola maschile agli Europei Cadetti e Giovani 2019. Oro ad Emanuele… - usatoscherma : RT @CULT_TIME: #Sport #Foggia #Scherma #ForzaAzzurri #CircoloSchermisticoDauno #FoggiaFencing2019 #CulturadelloSport #GaiaPiaCarella 'La no… - usatoscherma : RT @Federscherma: #FOGGIA Europei Cadetti Sciabola - Medaglie azzurre in arrivo con Marciano, Nardella e Torre. I tre azzurrini sono in sem… -

(Di sabato 23 febbraio 2019) Straordinariaseconda giornata di gara dei Campionatiin corso di svolgimento a Foggia.maschileè arrivato il successo di Emanuele Nardella, che ha conquistato la prima medaglia d’orodella manifestazione.In finale Nardella ha sconfitto il compagno di squadra Pietro Torre per 15-6. Sul podio è salito anche Giorgio Marciano, che è stato battuto in semifinale da Torre per 15-9. Medaglia di bronzo anche per il tedesco Antony Heatcock, sconfitto all’ultima stocca da Nardella per 15-14.Eliminato invece nei sedicesimi Marco Abate, sconfitto all’ultima stoccata con il punteggio di 15-14 dal francese Oscar Sans.prova di spada femminile, Gaia Caforio ha sfiorato il podio, venendo eliminata ai quarti dall’ungherese Lili Buki all’ultima stoccata per 14-13. Ultima ...