Ecco una tastiera wireless economica e perfetta per l’ufficio!

Veronica Satti convocata da Selvaggia Lucarelli in tribunale : Ecco perché : E' ormai passato un anno dal ritorno del Grande Fratello nella sua versione NIP e da un episodio che ha scosso - non poco - l'opinione pubblica. Si tratta di Luigi Favoloso e un presunto messaggio sessista rivolta alla giornalista Selvaggia Lucarelli su scritto in una maglietta indossata a camere spente durante la fascia oraria della giornata in cui la diretta sul Mediaset Extra e sul sito del reality era momentaneamente ...

Toninelli : «Tav solo sospesa. In Italia nessuna opera è bloccata». Ecco perché non è vero : Il ministro delle Infrastrutture a 24 Mattino di Maria Latella e Oscar Giannino: la Torino-Lione saràcompletata tra 15 anni, i benefici si vedranno tra 70, dico che non è una priorità. Il presidente del Piemonte Chiamparino scrive al consiglio regionale: verificare possibilità di consultazione popolare. Salvini: siamo sempre favorevoli ai referendum...

Luna - “Bereshit” : Ecco perché l’ultima missione degli israeliani è importante [FOTO] : 1/5 ...

Toninelli : «Tav solo sospesa. In Italia nessuna opera è bloccata». Ecco perché non è vero : «In un paese che ha visto 43 morti a Genova e la strada statale E45 chiusa da un magistrato - si chiede il ministro - come può la politica decidere di impiegare quasi tutti i soldi che ha a ...

Scomparve da una casa famiglia - ritrovata dopo cinque mesi : Ecco dov'era Caterina : La 15enne è stata rintracciata dai carabinieri dopo cinque mesi di ricerche capillari sul territorio

Salute - Ecco perché bisognerebbe dormire in una stanza fredda : Siete tra quelli a cui piace dormire sotto strati e strati di coperte o siete tra coloro che dormirebbero tranquillamente anche su un materasso esposto alle intemperie? Qualunque sia la vostra preferenza, se state cercando di mantenere un peso salutare, una mano potrebbe arrivare anche dal modo di dormire. La ricerca dimostra, infatti, che dormire in una stanza fredda aiuta il corpo a migliorare il metabolismo e fa bruciare più calorie, anche ...

Live Napoli-Zurigo 0-0 Ecco Chiriches - Ounas e Verdi : Al San Paolo il Napoli non vuole sprecare quanto fatto di buono nel match d'andata al ''Letzigrund'', con l'1-3 ottenuto in uno dei templi dell'atletica internazionale,...

WhatsApp su iPhone ha una falla nello sblocco con Face ID - Ecco che cosa fare : La nuova funzione per la sicurezza di WhatsApp per iPhone non ha fatto in tempo a esordire che spuntano i primi problemi. Lo sblocco con Touch ID o Face ID, mirato a una maggiore tutela della privacy, ha una falla proprio nella sicurezza. Alcuni utenti hanno segnalato il problema, subito riconosciuto da Apple. Un aggiornamento in arrivo sarà risolutivo. Intanto il problema c’è, e si verifica con la funzione di condivisione. Quando ...

Allegri su Twitter : “20 giorni per una sfida da vivere. Ecco cosa dico…” : Massimiliano Allegri suona la carica tramite il proprio profilo Twitter per cercare di rasserenare gli animi in vista del match di ritorno all’Allianz Stadium. Sarà una sfida dannatamente complicata, complici i due gol di svantaggio con la quale la Juventus dovrà fare i conti. Mancano circa 20 giorni. La Juventus dovrà cercare di riordinare le […] More

Il momento in cui una madre ha dovuto identificare il figlio morto : “Ecco cosa fa la droga” : Impedire ad altre persone di di finire nella spirale della tossicodipendenza. Questo il motivo per cui Nora ha deciso di condividere pubblicamente quella foto straziante. Suo figlio Andrew, 29enne, ha combattuto otto anni contro la dipendenza da eroina e oppiacei. Si è arreso lo scorso ottobre. "Questo è quello che succede”.Continua a leggere

Sindrome metabolica : è una patologia diffusa ma ‘nascosta’ - Ecco chi è rischio e come riconoscerla : La Sindrome metabolica, definita anche Sindrome da insulino resistenza, è una grave patologia dovuta ad una combinazione pericolosa di diversi fattori di rischio cardiovascolare. “La presenza di valori del sangue fuori dalla norma anche di poco– spiega il dott. Vincenzo Liguori attraverso la propria pagina Facebook -, insieme ai suddetti rischi, aumentano notevolmente il rischio di infarto e di ictus. Ma non solo: la Sindrome ...

Ecco Ippocampo - la nuova luna di Nettuno : (immagine: Nasa) Da oggi possiamo dirlo ufficialmente: Nettuno ha ben 14 lune. L’ultima a essere scoperta è Ippocampo, un sassolino di appena 34 chilometri di diametro medio, che si aggiunge alle altre sei lune che si collocano all’interno dell’orbita di Tritone, il satellite più grande dell’ottavo pianeta del Sistema solare. La presenza di una settima luna interna di Nettuno era ipotizzata da anni, ma ora Mark Showalter, ...

Apex Legends si espande - arriva una nuova arma : Ecco Havoc : Dopo una prima manciata di settimane trascorse sul mercato, Apex Legends comincia ad ampliare i propri orizzonti. Un'operazione dovuta e necessaria che mira ad accontentare una folla quanto mai vasta, che nel giro di un lasso di tempo molto ridotto è arrivata a raggiungere cifre decisamente astronomiche: stiamo parlando di venticinque milioni di giocatori in tutto il mondo che hanno fatto il loro accesso all'interno del Battle Royale, un numero ...

Una Vita anticipazioni : URSULA uccide la figlia OLGA - Ecco perché : OLGA Dicenta (Sara Sierra) morirà nel corso della puntata 675 della telenovela Una Vita e quindi è arrivato il momento di illustrare ai nostri lettori come avverrà la drammatica uscita di scena. Tutto avrà inizio quando Diego Alday (Ruben De Eguia), appena guarito dall’intossicazione di mercurio, comunicherà ad OLGA che non intende più stare con lei perché è ancora innamorato di Blanca (Elena Gonzalez). Secondo quanto segnalato dalle ...